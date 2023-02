Alcalde de Medellín ordenó al Esmad desalojar a manifestantes contra reformas del Gobierno

Una gran mayoría de colombianos salieron este 15 de febrero a las calles del país para demostrar su desacuerdo con las reformas sociales que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.



Aunque en Cali la manifestación se realizó sin alteraciones al orden público, en Medellín el alcalde Daniel Quintero solicitó la intervención del Esmad, ahora conocido como, para que desalojara a una serie de manifestantes que habían llegado a la Plazoleta de la Alpujarra para arengar en su contra.



Lea además: El balance de la marcha contra las reformas del Gobierno Petro en Cali



En la capital de Antioquia, la concentración de los marchantes inició a las 9:00 a.m. en el cruce de la Avenida La Playa con la Avenida Oriental, en pleno centro de Medellín y, hacia las 11:30 a.m., se concentró al frente del centro administrativo de la Alpujarra.



Sobre el porqué ordenó desalojar a las personas que hicieron parte de la marcha, el alcalde Quintero aseguró que dio la orden luego que, al parecer, se presentaron presuntos hechos violentos de manifestantes contra funcionarios de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia.



Lea también: El duro mensaje de María Fernanda Cabal al Gobierno en medio de las marchas en Cali



"Ante la violencia ejercida por uribistas contra ciudadanos y funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación, he pedido al Esmad desalojarlos de la plazoleta de la Alpujarra", dijo Quintero en Twitter.



Según se conoció, las personas que estaban participaban de la marcha se retiraron del lugar de manera voluntaria, esto luego de dialogar con los integrantes de la Policía que estaban en el sitio.

Ante la violencia ejercida por uribistas contra ciudadanos y funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación, he pedido al Esmad desalojarlos de la palzoleta de la Alpujarra. pic.twitter.com/DGfi4HtR4c — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 15, 2023