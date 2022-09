'Aeropuerto del Café': ¿Cuál es lío que no ha permitido que se culmine la obra?

Desde más de 45 años los habitantes del Eje Cafetero han soñado, planeado e invertido en el 'Aeropuerto de Palestina' o 'Aeropuerto del Café', pero problemas en contratos, infraestructura y manejo de los fondos han retrasado año tras año su ejecución.



La obra podría prolongarse aún más, pues según comentó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, durante una visita al departamento el fin de semana, habría otras con mayor prioridad. Reyes destacó que de hacerse el aeropuerto costaría unos $600.000 millones de los cuales 70% vendrían de la Nación, con lo que la ciudadanía tendría que elegir.



"El presidente ha insistido que el Departamento tiene que decidir mayoritariamente vía diálogo y consenso qué es lo que quiere, está el tema del transporte masivo: la construcción de dos líneas más que permitan conectar a los manizaleños; proyectos universitarios; vías terciarias; obras de doble calzada. No es que no sea importante el Aeropuerto del Café, es que hay otras obras prioritarias que tendrán que pasar las manos de los ciudadanos", recalcó el Ministro.



La declaración del Ministro ha ocasionado diversas reacciones en el departamento, por un lado, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, le dijo al presidente Petro que es un proyecto que ha sufrido por la corrupción, dejando como resultado "20 años perdidos, plata perdida" y que no tiene "apoyo popular" e incluso señaló que se trataría de "un proyecto de las élites".



Por otro lado, desde la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas mostraron descontento por las declaraciones de los funcionarios públicos durante la visita presidencial, pues destacaron que "al contrario de dar luz verde a un proyecto que tiene todo listo financiera y técnicamente para ser realidad, después de tantos años de esfuerzo, de ser una apuesta necesaria para la mejora de la calidad de vida y la competitividad, nuevamente se lleva al congelador".



El documento, que firman Felipe Montes, presidente de la Junta Directiva y Lina María Ramírez, presidente ejecutivo, también señaló que desde la Cámara se seguirá apoyando la terminación de la obra "lo vemos como una deuda con el territorio. No puede ser que por falta de liderazgo y gestión los manizaleños estemos condenados a usar un aeropuerto riesgoso o insuficiente como la Nubia", dice.



¿Cuál ha sido el cronograma del proyecto?

En 1977 se empieza a hablar del 'Aeropuerto de Palestina' por primera vez, la idea era aprovechar una meseta entre La Felisa y Chinchiná en Caldas, además de mejorar la infraestructura aeronáutica para los habitantes de la zona, quienes contaban en ese entonces con el aeropuerto La Nubia.



No obstante, un nuevo aeropuerto más cercano y en mejores condiciones podría traer "desarrollo al departamento, ventajas competitivas y beneficios económico y sociales", según dicta la página web del proyecto.



Unos ocho años después el que hoy se conoce como 'Aeropuerto del Café' empezaría a tomar forma con la creación de la Corporación Aeropuerto de Palestina, que tenía como meta promover la construcción del proyecto. En su momento se vincularon: el Municipio de Palestina y la Cámara de Comercio de Manizales; la Gobernación de Caldas y el Municipio de Manizales.



El proyecto estaba en papel sin mucho avance y hasta 2002 los institutos de financiamiento: InfiCaldas e InfiManizales suscribieron una alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por más de US$290.640 con el que se encargó al Comité Departamental de Cafeteros de Caldas de adelantar la revisión de diseños y presupuestos para la primera etapa de construcción.



Ese mismo año se firmó el convenio 'Aeropuerto de Palestina', con el que el Comité y la Federación Nacional de Cafeteros fueron designados como agencia de implementación, coordinadores de gastos y coordinadores de las labores del proyecto.



En 2003 se da la Licencia Ambiental y el permiso de construcción de la Aerocivil y en 2005 inicia la obra de los primeros Terraplenes del aeropuerto. A corte de 2008 se logró la ejecución de los terraplenes uno al siete, las vías perimetrales oriental y occidental. Año en el que también se constituyó la Asociación Aeropuerto del Café con el Departamento de Caldas, los municipios de Manizales y Palestina e InfiCaldas e InfiFanizales, quienes gerenciarían, bajo el título de persona jurídica sin ánimo de lucro el proyecto.



De 2008 a 2009 la Aeronáutica Civil se encargó de la ejecución de obras en los Terraplenes 1 y 4 y otras obras complementarias, eso mediante contratación directa por más de $120.000 millones. No obstante, a 2010 se registraron problemas en la construcción y deformaciones en las obras, lo que puso bajo la lupa los estudios que se habían adelantado.



Tras varios inconvenientes y retrasos, en 2021 hubo un primer indicio de que, por fin, se podría ejecutar la obra. Obrascón Huarte Laín ganó la convocatoria pública por$141.108 millones con un plazo de 816 días desde el 14 de abril y en agosto se inició la obra.



No obstante, la compañía presentó varios incumplimientos a los tiempos planteados en el contrato, lo que le ocasionó multas por más de $30.000 millones y nuevo retrasos en el proyecto. Luego de las implicaciones, destacó que estaba "asfixiada" económicamente por estas punciones con lo que no le era posible la ejecución.



Este año, en julio, el Gobierno de Duque decidió suspender el contrato con la multinacional, con lo que una vez más quedó en veremos. (Con una inversión que supera los $531.000 millones).