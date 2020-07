Adultos mayores ganaron tutela contra el presidente por "discriminación" en manejo del covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Este viernes se conoció que el grupo de adultos mayores, entre los que figuran políticos como el exalcalde de Cali Maurice Armitage, Humberto de La Calle y Clara López, ganaron la tutela interpuesta a mediados de junio contra el presidente, Iván Duque, en la que alegaban "discriminación" en el manejo del confinamiento y la crisis del covid-19.



En Colombia, tras la declaración del periodo de aislamiento preventivo obligatorio quedó restringida la movilización de los adultos mayores de 70 años, el grupo poblacional de mayor riesgo frente de a la enfermedad.



La exministra Clara López, quien hace parte de la colectividad que presentó la tutela, considera que las medidas del Gobierno reducen la capacidad de los adultos mayores de tomar sus propias decisiones.



"No interpuse la tutela para salir corriendo a la calle, sino por un criterio. No puedo permitir que se empiece a discriminar a un sector de la población. Nosotros estamos buscando igualdad, no un permiso para salir a la calle a contaminarnos", aseveró López.

Así mismo, consideró que los adultos mayores son las personas que mayor consciencia tienen acerca de la crisis que vive el mundo por cuenta de la pandemia.



La tutela fue interpuesta a mediados de junio.

"Debemos someternos, como está toda la población, a medidas de precaución", dijo, y añadió que la alta tasa de mortalidad de los adultos mayores por covid-19 no es una razón "para discriminarnos" y atacar su capacidad "de discernimiento sobre cómo cuidar nuestra salud".



La acción de tutela fue interpuesta por el exministro de Hacienda Rudolf Hommes Rodríguez, con el respaldo también de otros ciudadanos mayores de 70 años entre ellos, Alfonso Ávila, Maurice Armitage Cadavid, Luis Francisco Barón Cuervo, Carlos Caballero Argáez, María del Pilar Caicedo Estela, María Consuelo Cárdenas de Santamaría, Lucelly Ceballos Cárdenas, María Mercedes Cuellar Lopez, José María de Guzmán Mora, Humberto de la Calle Lombana, Alonso Gómez Duque, William de Jesús Hoyos González, Maria Cristina Jimeno Santoyo, Patricia Lara Salive, Alvaro Leyva Durán, Clara Lopez Obregón, Graciela Palacios, Maria Esperanza Palau, Alejandro Sanz de Santamaría Samper, Petrus A.N.M. Spijkers, Ignacio Vélez Pareja, Alberto Villate, Lucía Villate, y Ricardo Villaveces Pardo.



Pese a que el Gobierno dispuso restricciones de movilidad para los adultos mayores de 70 años, el Ministerio de Salud señaló que "se permitirá su salida a la calle con condiciones definidas con el fin de proteger su salud mental".



Esta medida consiste en permitir su salida tres veces a la semana durante media hora.