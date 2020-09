Protestas contra el abuso policial: Alcaldía de Bogotá adelanta acto de reconciliación

Natalia Moreno Quintero

Con una celebración ecuménica, comenzó en Bogotá el acto de perdón y reconciliación, convocado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para honrar la memoria de las personas fallecidas en los hechos ocurridos en la ciudad durante los últimos días.



De parte del gobierno nacional, asistieron el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y la alta consejera para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.



Durante el evento, algunos de los familiares de las víctimas exigieron que se haga justicia y que haya verdad sobre los hechos en los que fallecieron sus parientes.



Maira Páez, esposa de Jaider Fonseca, muerto por 4 disparos, le exigió al gobierno nacional que haya justicia y que sobre la Policía caiga todo el peso de la ley. “Lo de mi esposo no fue una bala perdida, fueron 4 tiros, a él lo acribillaron”, afirmó la mujer.



Páez también afirmó que en el evento “tendrían que estar presentes el presidente Iván Duque y la Policía Nacional”, pidiendo perdón y reconociendo el acto ocurrido.

Lea además: Familias de víctimas de masacre en Samaniego piden reparación e inversión social



Brian Baquero, hermano de Angie Baquero, pidió que se haga justicia, “porque sabemos que hay muchos actos que han quedado impunes y no queremos que suceda lo mismo con las familias”.



“Hemos perdido a una persona que no vamos a poder ver más, que nos deja un gran vacío en nuestro corazón. Pedimos la colaboración de la justicia, de la alcaldesa, del presidente para que se haga justicia y para que a nuestros seres queridos podamos enterrarlos como se lo merecen”, expresó el joven.



En el acto también hablaron Flor Alcira Peralta y Constanza Chaparro, madres de dos jóvenes heridos por armas de fuego, y exigieron que la justicia y las autoridades no se olviden de sus familiares.

El perdón de la Alcaldía

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, comenzó el evento pidiendo perdón a las familias de las víctimas y de todos los heridos, pues es función de las autoridades estatales evitar que hechos como este sucedan.



“Hoy estamos aquí para pedirle perdón a todas las víctimas de abuso policial, a todas las víctimas y ciudadanos heridos y fallecidos en estos hechos. Hoy estamos aquí para reconocer la gravedad de lo ocurrido”, expresó la alcaldesa.



López pidió perdón a las familias pues, afirmó, los hechos ocurrieron pese a todas las instrucciones de que no se usaran armas de fuego contra los manifestantes.



“A todos los jóvenes y ciudadanos le ofrecemos perdón a todas las familias, porque pese a todas las instrucciones no pudimos evitar esta tragedia y por lo tanto se requiere un proceso de reconocimiento y mejora institucional”, dijo López.



La alcaldesa expresó sus condolencias a las familias de Jaider Fonseca, de 17 años y padre de familia; Julieth Ramírez, de 18 años; Fredy Mahecha, joven de 20 años; Germán Puentes, de 25 años; Cristian Hernández; de 26 años; Angie Baquero, de 19; Andrés Rodríguez, de 23 años, y Julián González, de 27 años.



La mandataria también manifestó su dolor y apoyo a las familias de Maria del Carmen Viuche, la mujer de 44 años que murió tras ser arrollada por un bus que fue robado, y a los familiares de Cristian Hurtado y Lorwam Mendoza, asesinados en las manifestaciones en Soacha.



“Ofrecemos nuestras condolencias, sabemos lo irreparable de su dolor y su pérdida, pero estamos acá para reiterarle a cada madre, a cada padre, a cada familiar que la Alcaldía los acompañará para que haya verdad sobre lo ocurrido y justicia sobre las responsabilidades individuales e institucionales”, fueron las palabras de la mandataria.



Para la alcaldesa, este evento para “reconocer la gravedad de lo ocurrido, admitir que esto no debía ocurrir, honrar el dolor de las víctimas y su familia es el primer paso indispensable para construir un proceso de paz y de justicia que posibilite uno de reconciliación”.



La celebración también contó con la participación y las oraciones de monseñor Jaime Alberto Mancera y de Emilio Roa, parte de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Además, estuvo presente el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux.



Como parte de la jornada de perdón y reconciliación también habrá un concierto y una muestra por parte de los grupos culturales y artísticos, citado para las 3 p.m.



Además, los ciudadanos están invitados a una velatón y un cacerolazo desde sus casas para honrar la memoria de las víctimas y rechazar los hechos ocurridos en la capital en la última semana.