Familias de víctimas de masacre en Samaniego pidieron reparación e inversión social en reunión con Comisión de Paz del Senado

Natalia Moreno Quintero

Este sábado, los congresistas de la Comisión de Paz del Senado viajaron a Samaniego, Nariño, para reunirse con las familias de los 8 jóvenes asesinados el pasado 15 de agosto.



En la visita y reunión estuvieron presentes los senadores Guillermo García, Alexander López, Antonio Sanguino, Feliciano Valencia, Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Rodrigo Lara y Temístocles Ortega. También participaron el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, y el vicedefensor del Pueblo, Jorge Calero.



Durante la reunión, Jesús Quintero, padre de Sebastián Quintero, uno de los jóvenes asesinados, habló en nombre de todas las familias de las víctimas de la masacre y le pidió a la Comisión apoyo para crear un ambiente de reconciliación nacional. Además, solicitó que les ayuden a reclamar los derechos que tienen como ciudadanos colombianos.



Quintero leyó una lista de peticiones que le hacen al Gobierno Nacional. La primera de ellas, que inicie una retractación por parte de los medios de comunicación ante las noticias malintencionadas que insinúan que los jóvenes tienen una relación con el narcotráfico para así preservar el derecho a la honra y al buen nombre de los 8 jóvenes.

También solicitaron contar con un acompañamiento psicosocial permanente, necesario tras el hecho ocurrido el 15 de agosto.



Las familias también pidieron garantías de seguridad, pues consideran que corren peligro al desconocer las causas del ataque a los adolescentes. “No queremos que haya revictimización de nuestros hogares y como consecuencia tengamos que desplazarnos de nuestro municipio”, afirmó Quintero.



Urgieron que se convoque a organismos no gubernamentales e instituciones de derechos humanos para que acompañen de manera presencial el proceso judicial en Samaniego, dando celeridad y garantías al proceso.



Quintero expresó que necesitan de una reparación integral, transformadora, colectiva y simbólica para las familias y el municipio, pues toda la comunidad sufrió daños colectivos tras el asesinato de los jóvenes.



“Ninguno de nuestros familiares ha sido reparado integralmente hasta el momento y tampoco lo fueron nuestros hijos, quienes por lo sucedido ya no podrán gozar de este derecho”, afirmó el padre de una de las víctimas.



“Exigimos al estado colombiano se haga inversión social en Samaniego como una medida de reparación a nuestros niños, niñas y adolescentes, como una medida para contrarrestar o mitigar la violencia en nuestro territorio”, es otra de las peticiones de los familiares.



El senador Roy Barreras afirmó que la Comisión fue a decirle a las víctimas que no están solas y que su voz debe ser escuchada. Barreras también se excusó con la comunidad, afirmando que se había tomado la decisión de ir en días anteriores, pero que el viaje fue bloqueado.



“Como senadores de la comisión de paz tenemos la ocasión y la decisión de transmitir su queja, su reclamo, su dolor y su verdad”, afirmó.



Los senadores aseguraron que acompañarán de cerca todas las investigaciones que lleven a que se esclarezcan los hechos ocurridos el 15 de agosto y a que no queden en la impunidad. Además, informaron que se creó una subcomisión para hacer seguimiento a los compromisos y a las peticiones de las familias de las víctimas de Samaniego.