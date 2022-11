¡Aberrante! Tres niñas de 11 años habrían sido abusadas por ciudadanos extranjeros en Cartagena

En las últimas horas, se conoció un nuevo caso de abuso sexual en Cartagenta, donde tres niñas, de tan solo 11 años de edad, habrían sido abusadas por ciudadanos extranjeros en el corregimiento de la Boquilla, al norte de la ciudad.



Así entonces, Ana María González, secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, confirmó que la Policía de Infancia y Adolescencia está investigando este caso y pidió celeridad para judicializar a los responsables.



“La Policía de Infancia y Adolescencia ha puesto en conocimiento de la Secretaría del Interior un caso verdaderamente aberrante de presunto abuso sexual por parte de unos presuntos extranjeros. Este es un ejemplo perfecto de porque tenemos que hacer acción común frente al delito de trata; niños y niñas de muy corta edad son utilizados para vulnerar sus cuerpos y para ser comercializados”, aseguró González.



La funcionaria además explicó que se adelantará un consejo extraordinario de seguridad para reforzar las medidas de contención del delito de trata de personas. En paralelo, pidió a Migración Colombia aplicar todo el peso de la ley a ciudadanos extranjeros que cometan estos delitos en la ciudad.



“Quiero hacer un llamado a Migración Colombia que tiene las herramientas para que, si son extranjeros los culpables, sean expulsados del país, y no regresen nunca (…)También debemos hacer un llamado a las familias y las comunidades para que nos ayuden a identificar a este tipo de personas que lo quieren es abusar de niños y niñas”, aseguró.



Por su parte, el director científico del Hospital Casa del Niño, Hernando Pinzón, donde reciben atención médica las menores, detalló que se les realizaron pruebas médicas de acuerdo con el protocolo de abuso sexual y toxicología.



“Las niñas fueron atendidas en la urgencia del hospital, se les realizó un examen físico muy cuidadoso, se tomaron las muestras del protocolo de abuso sexual y se van a tomar muestras para toxicología (…) Ellas están en buenas condiciones generales, y no hay ninguna situación de riesgo para su vida de manera inminente”, informó.



No obstante, la Policía Metropolitana de Cartagena no se ha pronunciado oficialmente sobre este caso, pues se conoció que fueron los familiares de las menores quienes denunciaron el presunto abuso.



Hasta el momento, solo se sabe que dos de los presuntos abusadores, que habrían sido identificados por las mismas víctimas, ya se encuentran detenidos.