Fiscalía revela pruebas de supuesta negligencia de policías en medio de golpiza contra Juan Pablo González

La Fiscalía pidió ante el juez 11 de Control de Garantías de Bogotá enviar a la cárcel a los cinco Policías, quienes habrían permitido que otros presos asesinaran a golpes a Juan Pablo González.



“Los uniformados de la Policía pudieron impedir que los privados de la libertad lesionaran, torturaran y le quitaran la vida a Juan Pablo, pero no quisieron hacerlo. No usaron su voz, ni su fuerza de mando, no provocaron una alerta para convocar la presencia de más fuerza para impedir el hecho, no se opusieron, no dieron una orden de detención, al contrario, fueron permisivos”, dijo la Fiscalía durante la audiencia de imputación.



Los delitos que les fueron imputados a los uniformados son los de homicidio agravado a título de coautores por comisión u omisión y tortura a título de coautores por comisión u omisión. Estos no fueron aceptados por ninguno de ellos.

La Fiscalia General de la Nación presentó este martes 25 videos de las cámaras de seguridad de la URI de Puente Aranda como prueba para demostrar la complicidad de los cinco patrulleros en el linchamiento y posterior asesinato de Juan Pablo González.



📷 @FiscaliaCol pic.twitter.com/FrGyCA1xiX — El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 23, 2022



Los uniformados cobijados con esta medida son Byron Arley Gonzáles, Bladimir Sánchez Tarazona, Bryan Humberto Montealegre, Bryan Andrés Marín y Eduardo Blanco López.



Lea aquí: Lo que hay detrás de los combates entre las disidencias en Putumayo



Para sustentar esta teoría, la Fiscalía mostró varios videos de las celdas del lugar. Estos demuestran que tras una conversación de dos ‘Plumas’ (presos que son lideres de celdas), con uno de los uniformados durante dos minutos, inicia la tortura contra Juan Pablo González.



Esto porque los videos muestran que, tras la conversación, los privados de la libertad consiguen la máquina de afeitar y luego lo entran al baño, donde ocurre la golpiza.



Minutos después los videos revelan como ingresan al pasillo donde están las celdas, al frente del baño, los uniformados Eduardo Blanco López, Byron Arley Gonzáles y Bryan Humberto Montealegre, en la reja contigua queda Bladimir Sánchez Tarazona.



Estos se quedan a menos de cinco pasos del baño, notan lo que está pasando, algunos miran, pero no hacen nada.



Le puede interesar: Violan y asesinan a una adolescente de ascendencia colombiana en Francia



Minutos después llega Bryan Andrés Marín, quien también mira al interior de la celda, pero tampoco hace nada.



Tras 27 minutos de golpiza los videos demuestran como Juan Pablo González sale arrastrado del baño en presencia de los uniformados Byron Arley González y Humberto Montealegre. “Estaban tan encina que los empujan para que les permitan la salida, con el cuerpo ya sin vida de Juan Pablo”.

Testigo relata golpiza

Con el paso de las horas se conocen más detalles de la muerte de Juan Pablo González, sindicado de abusar de una menor de edad en Transmilenio, quien fue asesinado por otros presos el pasado 6 de noviembre dentro de la URI de Puente Aranda, en Bogotá.



Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de cinco uniformados, quienes habrían permitido estos hechos, la Fiscalía reveló el crudo testimonio de ‘Kevin’, quien fue testigo presencial de los hechos.



De acuerdo con el relato del hombre, Juan Pablo González, quien estaba siendo procesado por los delitos de acceso carnal violento y hurto, por el presunto abuso de la menor Hilary Castro en la estación de La Castellana, llegó el 6 de noviembre de 2022 a la 1:43 de la tarde a ese lugar, donde lo ubicaron inicialmente en el primer piso, pero fue trasladado al segundo nivel porque tuvo una discusión con otros presos.



Ya en el segundo nivel lo raparon y lo llevaron a los baños donde empezó la golpiza. “Se quitó su ropa y se entró a bañar normal. En ese momento llegaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, entre ocho y diez personas, se fueron para el baño, y llegó otra persona y dijo salgase todo el mundo menos él y lo empezaron a golpear”, dice el relato.



Estando a pocos metros de los hechos, el testigo cuenta que le pegaban patadas, puños, golpes en el pecho, rodillazos y calvazos. “De un momento a otro, le pegaron una patada, no sé si en un testículo o en el estómago, cayó al piso, quedó fulminado ahí, y le empezaron a pegar patadas, patadas, patadas y puños, una y otra vez”.



Lea además: Padre de una de las víctimas de la masacre de Llano Verde sufrió un atentado en su contra



Luego, según el relato del testigo, una persona le hecho un baldado de agua, mientras le decían “¿ahora si se acuerda lo que le hacía a la niña?, ¿ahora si se acuerda?,¿ahora si quiere pedir perdón?”, cuenta el testigo.



A medida que los minutos pasaban, la violencia aumentaba. “Llegó un man que le decían el ‘Paisa’, luego a uno que le decían ‘Luisito’, otro que le dicen ‘Junior’, otro que le dicen ‘Care Perro’ y empezaron a orinarlo, ahí tirado en la ducha se orinaban encima de él, lo hicieron tomar los orines, y luego lo siguieron golpeando”.



Tras caerse al piso, según el relato del testigo, le pidieron a este que lo vistiera. “Yo empecé a vestirlo, no se podía parar, realmente estaba llorando, yo lo único que le dije fue papá levantase, si no se levanta le van a dar más duro socio, él decía no puedo, no puedo, se tiró al piso, a mí me retiraron y empezaron nuevamente a pegarle, le metieron como tres patadas en la cara”, cuenta.



El testigo culmina su relato diciendo que Juan Pablo González imploraba que no le pegaran más. “Se quedó tirado en el piso, yo me tiré a levantarlo, cuando vi que tenía las costillas sumidas”.