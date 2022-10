ABC: todo lo que debe saber sobre la eliminación de la visa para visitar el Reino Unido

El Reino Unido dio a conocer que a partir del próximo 9 de noviembre no se les exigirá a los colombianos la visa de turista a quienes deseen ingresar al territorio en un tiempo menor a seis meses.



La noticia fue dada a conocer por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la noche del lunes 17 de octubre. “Agradezco al Reino Unido por su decisión de quitar la exigencia de visa de turismo a los visitantes colombianos”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.



En la mañana de este martes, el embajador de Reino Unido en Colombia, George Hodgson, confirmó que a los colombianos no les será exigida la visa para ingresar a Reino Unido a partir del próximo mes.



“A partir del 9 de noviembre nacionales de Colombia no necesitarán la visa de visitantes para viajar a Reino Unido por un periodo de hasta seis meses”, expresó el embajador Hodgson a los medios de comunicación.



Y el embajador reiteró: “Esta decisión fue aprobada tras un proceso extenso, riguroso y de evaluación por parte del Gobierno británico. Con este anuncio, el Reino Unido se vuelve más asequible a todos los colombianos”.



El diplomático de Reino Unido informó que el retiro de la exigencia del documento únicamente será para las personas que deseen hacer turismo. Procedimientos como la visa estudiantil o de trabajo necesitarán solicitar el documento.



“Estamos hablando de visas de visitantes y en esta categoría estamos hablando de viajes de hasta seis meses. Hay otras categorías de visas como para estudiar, para vivir, para trabajar”, informó el embajador Hodgson.



Según datos del embajador, anualmente, cerca de 24.000 y 25.000 colombianos viajan a Reino Unido. Hodgson aseguró que con la medida espera que la demanda turística de colombianos al Reino Unido se aumente.

¿Qué documentos necesita para viajar a Reino Unido?

Para visitar el Reino Unido de manera turística los colombianos deberán presentar: el pasaporte vigente, la fecha de los tiquetes aéreos de ida y vuelta, motivo del viaje, presentación de recursos para subsistir en la visita a Reino Unido y no estar reportado en el sistema de alertas del Sistema de información de Schengen y no ser considerado como una amenaza a la seguridad.



Los requerimientos cambian para quienes vayan a visitar Reino Unido para negocios, para estudiar, otro motivo académico o por motivos médicos.



Respecto a los colombianos que hayan estado en el proceso de solicitud de la visa, Hodgson informó que se podrá pedir el reembolso de dinero, eso sí, si la persona aún no había entregado sus datos biométricos.



“Nacionales de Colombia quienes hayan solicitado una visa de visitante y aún no hayan suministrado datos biométricos, es decir sus huellas dactilares, pueden desde ya retirar su solicitud y aplicar para recibir un rembolso de la tarifa de la visa”, informó la Embajada, procedimiento que se debe adelantar desde la página web del Reino Unido.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le agradeció a Reino Unido por la decisión, la Cancillería aseguró que las relaciones entre ambas partes se fortalecerán aún más de lo que se han tenido desarrollando desde Gobiernos anteriores.



“El Gobierno Nacional valora y agradece enormemente esta decisión, que pone a Colombia a la altura de los socios estratégicos del Reino Unido, y la reconoce como una señal de confianza. Esta flexibilización consolida y fortalece aún más las relaciones bilaterales entre ambos países, en tanto impulsará de manera significativa el turismo, el comercio, la cultura, entre otros muchos componentes”, informó la Cancillería.



La Cancillería también le agradeció a Reino Unido las diferentes acciones en torno al apoyo de la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las antiguas Farc y sus apoyos a la protección del medio ambiente y principalmente de la Amazonía.



“Las relaciones económicas y comerciales están basadas en el Acuerdo de Continuidad Comercial y el Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones, que se verán impulsadas con esta decisión de las autoridades británicas”, informó la cartera de relaciones exteriores.

¿Cuáles países le exigen a colombianos visa?

Según el más reciente reporte de la Cancillería, más de 60 países le exigen a los colombianos visa para visitar los diferentes territorios.



Entre los países que les exigen a los colombianos el documento están: Afganistán, Angola, Armenia, Australia, Belarús, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Madagascar, Malasia, entre otros.



Respecto a los países que no exigen la visa a los colombianos son: Albania, Alemania, Argentina, Argentina, Barbados, Bélgica, Brasil, Chile, Corea, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, Israel, Italia, Letonia, entre otros.



Frente al retiro del requerimiento, el expresidente Iván Duque destacó la gestión realizada en su Gobierno.



“Fueron muchos meses de trabajo. Quiero agradecer y felicitar a las autoridades del Reino Unido por eliminar la visa para los colombianos. En nuestro gobierno logramos el TLC post-Brexit y avanzamos hacia este paso histórico. Gracias Boris Johnson y Liz Truss”, afirmó Duque en su cuenta de Twitter.



Y reiteró el expresidente: “Que hoy no se requiera visa para que los colombianos puedan ingresar al Reino Unido tiene un gran motor con quien trabajamos intensamente: gracias al embajador Colin Martin Reynolds, quien luchó mucho por esta causa”.



El expresidente Juan Manuel Santos no se ha referido a la decisión, trámite que se estuvo adelantando desde su Gobierno.