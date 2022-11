Video: hombre relató cómo lo robaron cuando caminaba por un parque de Valle del Lili

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que dos presuntos ladrones hurtaron las pertenencias de un hombre cuando este se encontraba caminando en el barrio Valle del Lili, en el sur de Cali.



Los hechos, que quedaron registrados en cámaras de seguridad del sector, se presentaron entre un parque y una unidad del barrio, donde el hombre se encontraba pasando el rato mientras, según dijo, usaba su celular.



En el video que fue compartido en redes se logra no solo ver cómo ocurrió el robo, sino que también se escucha el relato de la víctima. En este, el hombre cuenta que cuando él se encontraba en el parque vio que los sujetos pasaron en moto y se devolvieron cuando lo vieron usando el teléfono.



"Me quitaron la cadena y el reloj, el celular no me lo alcanzaron a quitar. Eso fue en cuestión de segundos, ahí donde termina la unidad hay un parque y yo venía por ahí caminando", comentó el hombre.



Además, contó que cuando los sujetos se devolvieron él salió a correr hacia la unidad y fue ahí cuando uno de los hombres se bajó de la moto y lo amenazó con un arma. Incluso, en el video se logra ver que esta persona le hace "zancadilla" y lo hace caer.



"Yo arranco a correr como un loco y me meté una patada entonces me caigo y es ahí cuando me quita la cadena. Cuando me paro me intenta quitar el reloj y ahí forcejeamos", detalló la víctima.



Finalmente, el video evidencia que en medio del forcejeo el sujeto acciona el arma y logra quitarle el reloj. Segundos después, ambos corren hacia el andén de la unidad donde había caído el celular, sin embargo el sujeto no logra cogerlo y sale corriendo cuando ve a otra persona pasar por la calle.

