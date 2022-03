Vandalizan mural que había sido realizado por el artista Pipe Yanguas en Cali, este martes

En la tarde de este martes fue vandalizado un mural en Cali que había sido realizado y entregado por el artista Pipe Yanguas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.



Aunque no se sabe con exactitud quiénes fueron los responsables de este acto vandálico, de acuerdo con lo compartido por redes sociales el mural habría sido atacado por un grupo de personas que forman parte de varios colectivos que participaron en una concentración realizada en el centro de la ciudad.



De acuerdo con las imágenes de lo sucedido, entre las frases pintadas en el mural están: "Las mujeres pitamos", "esto no nos representa" y "muerte al macho".



El mural, que fue nombrado 'Cali Florece' y no duró ni 24 horas, está ubicado en la Calle 10 con Carrera 1, en el centro de la capital del Valle.

