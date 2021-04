Vacunas de Pfizer se perdieron en Cali porque ciudadanos no cumplieron la cita: ESE Oriente

Natalia Moreno Quintero

La Red de Salud ESE Oriente, entidad encargada de la vacunación contra el covid-19 en el 'megacentro' ubicado en la institución educativa Nuevo Latir, donde se denunció la pérdida de más de 100 dosis de la vacuna de Pfizer, explicó la razón por la que los biológicos caducaron.



"Se tenía dispuestas estas dosis para una población específica; el talento humano y profesionales de la salud. Realizamos, desde el oriente de Cali, un proceso de agendamiento de citas para que esta población pudiera recibir su primera dosis. Esperábamos un determinado número de personas, pero no llegaron. Estas personas no asistieron por múltiples razones", indicó Óscar Ipia López, gerente de la ESE Oriente.



De acuerdo con López, se contaba con dosis para 200 personas que habían sido transportadas al 'megacentro' desde el punto de conservación de la sede de la Red de Salud, luego de haber sido recibidas a manos de la Secretaría de Salud donde se conservan en ultracongeladores.



"Es importante aclarar que el biológico Pfizer es una vacuna que tiene una particularidad. Vienen en un frasco para seis dosis y su vida útil, una vez se abre, es de seis horas. Es decir que el biológico no se pudo utilizar. El proceso de la cadena de refrigeración no permite que estos biológicos vuelvan a la cadena de frío inicial", apuntó.

La denuncia de la pérdida de las dosis fue hecha en la tarde de este jueves por el concejal Juan Martín Bravo, quien a través de las redes sociales compartió un documento de la Secretaría de Salud Pública donde se certifica la pérdida de los biológicos.



Según se lee en el escrito, firmado por la jefe de oficina de la Secretaría de Salud, Janeth Marcela Ramírez, "dicho biológico cumplió los cinco días de conservación fuera de ultrarefrigeración recomendados por el fabricante el domingo 18 de abril por lo cual se reciben bajo condición de pérdida por cadena de frío".



Óscar Ipia López, gerente de la ESE Oriente, resaltó que "ante esta situación que se presentó en el oriente de Cali y teniendo en cuenta la importancia de la vacunación en este punto de la pandemia hacemos un llamado a la comunidad para que asistan a los 'megacentros', que no incumplan con los agendamientos respectivos para evitar este tipo de situaciones".



Según datos de la Red de Salud Oriente, hasta el momento se han aplicado alrededor de 10.300 vacunas en el oriente de Cali.