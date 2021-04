Toque de queda extendido en Cali: ¿Qué se puede hacer durante el confinamiento?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Tras los preocupantes indicadores del tercer pico de covid-19 en Cali, que hasta este jueves daban cuentas de un ocupación de camas UCI del 92 % y un promedio de 800 nuevos casos diarios, desde este viernes a la medianoche, y hasta el próximo lunes a las 5:00 a.m., rige el toque de queda continúo.



Esta restricción aplica para toda la ciudad y están exceptuados de la medida: personal de la salud, emergencias veterinarias, servicios públicos, tiendas, supermercados, fruvers, a lo que puede acudir solo una persona por familia cumpliendo con el pico y cédula.



Durante estos tres días estarán cerrados los parques de El Ingenio, Jovita, Capri, cancha Dakota -en la comuna 5-, parque Jovita y los lugares rivereños de los corregimientos de la ciudad.



Es importante reiterar que según el decreto el confinamiento total termina a las 5:00 a.m. del lunes 26 de abril, no obstante ese día, así como el martes 27 de abril el horario del toque de queda irá desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

El documento también estipula que la siguiente jornada de cuarentena para salvaguardar la vida, es decir, toque de queda sin interrupciones, va desde el miércoles a la 11:59 p.m. hasta el domingo 2 de mayo a las 5:00 a.m.

No obstante, según lo ha mencionado el alcalde Jorge Iván Ospina, en este último caso, se podrían ablandar o endurecer las medidas según los indicadores del comportamiento de la pandemia en Cali.



“Para que se pueda aplanar la curva del tercer pico es indispensable el compromiso de cada uno de los habitantes de la ciudad y cumplir con los hábitos saludables: lavarse las manos continuamente, usar permanentemente el tapabocas y mantener el distanciamiento social”, enfatizó Ospina.



Asimismo recordó que entre el viernes 23 y el viernes 30 de abril se suspenderá la alternancia escolar en los planteles educativos del sector privado; y se continuará el proceso de vacunación en los megacentros en horarios de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., los días viernes y sábado, y el domingo hasta la 1:00 de la tarde.



De igual forma, ante la amenaza de las cepas británica y brasilera del coronavirus en Antioquia y la Costa Caribe, el alcalde Jorge Iván Ospina pidió al Gobierno Nacional que restrinja vuelos desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón hacia esas regiones del país.



A continuación le presentamos las dudas más frecuentes frente a la medida restrictiva y sus respuestas.



¿Si tengo un viaje programado debo cancelarlo?



Las personas que tienen programados viajes por transporte terrestre o aéreo podrán movilizarse pero deberán mostrar el tiquete a las autoridades cuando lo requieran.



¿Puedo salir a comprar víveres?



Sí puede hacerlo pero solo un miembro del grupo familiar quien, de acuerdo con el ‘pico y cédula’, podrá salir a abastecerse. Recuerde que la restricción del ‘pico y cédula’ seguirá vigente en Cali, por ahora, hasta el 3 de mayo.



¿Puedo desarrollar prácticas deportivas durante el toque de queda ?



Sí puede realizar prácticas deportivas, pero deben ser individuales y solo estarán permitida entre las 5:00 a.m. y las 11:00 a.m.



¿Si estoy programado para vacunarme contra el Covid - 19 qué debo hacer?



Si usted esta programado para ser vacunado contra el Covid - 19 y su cita coincide con algunos de los días del toque de queda no se preocupe, solo debe mostrar a las autoridades un soporte de su cita y estará exento. También puede ir acompañado de un cuidador -solo uno-.

Recuerde que de no cumplir las restricciones contemplados en los decretos Municipal o Departamental podría verse expuesto a multa tipo 4, que se traduce en $936.000.

Excepciones

Vigilancia y seguridad privada.

Organismos de socorro.

Medios de comunicación.

Servidores públicos y los funcionarios de organismos de control.

Servicios funerarios, entierros y cremaciones.

Atención de asuntos de fuerza mayor y caso fortuito.

Desplazamientos por viajes aéreos o por transporte terrestre.

Personal que labora por turnos en empresas de producción 24/7.

Cuidado de personas en estado de indefensión.

Medidas para el Valle del Cauca



En el Valle del Cauca se decretó también el confinamiento y el toque de queda seguido a partir de este viernes a las 8:00 p.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m. La medida regirá entre el 23 y el 26 de abril.



El toque de queda continuo cobija a 40 municipios del Valle, excepto los distritos de Cali y Buenaventura.



“Estamos tomando la medida para ver si logramos que la semana entrante bajemos y empecemos a aplanar esta situación porque pensamos en el Día de la Madre y que el sector de restaurantes se pueda recuperar en ese fin de semana. Pensamos en la salud, pero también en la economía”, manifestó Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle.



Es preciso decir que solo podrán transitar por las vías del Valle del Cauca quienes justifiquen su movilidad con reservas hoteleras y de viajes. Esto, claro está, durante la restricción del toque de queda. También las personas que tengan citas de vacunación podrán hacerlo con un acompañante si son mayores de edad.