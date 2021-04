Denuncian que 162 dosis de vacuna de Pfizer se perdieron en Cali por error de conservación

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un error en la cadena de conservación habría llevado a que en Cali se perdieran 162 dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer que llegaron a la ciudad.



La denuncia fue revelada en la tarde de este jueves por el concejal Juan Martín Bravo, quien compartió un documento de la Secretaría de Salud Pública en la que se certifica la pérdida de las dosis.



"Damos recibo de 162 dosis de vacuna contra covid-19 de Pfizer, relacionadas en acta de baja de biológico remitida por la ESE Oriente y firmada por el gerente", dice la certificación, firmada por la jefe de oficina de la Secretaría de Salud Pública de Cali, Janeth Marcela Ramírez.



Según el documento, la vacuna "cumplió los cinco días de conservación fuera de ultrarefrigeración recomendados por el fabricante el domingo 18 de abril, por lo cual se reciben bajo condición de pérdida por cadena de frío".



Cabe recordar que las dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer se deben mantener normalmente a una temperatura entre -70 °C y -80 °C, sin embargo, una vez descongelada, se pueden mantener hasta por cinco días en refrigeración a temperatura estándar, entre 2 °C y 8°C.



El documento finaliza indicando que los inmunizantes serán puestos en cuarentena esperando las indicaciones de disposición final, según instrucción de la secretaría de Salud departamental.

Hasta las 6:40 p.m. de este jueves no había pronunciamiento al respecto de la denuncia por parte de la ESE Oriente ni tratrde las autoridades municipales.



"Es lamentable que se pierdan 162 vacunas de la marca Pfizer por inoperancia en la ESE Oriente, donde no siguieron a cabalidad los protocolos establecidos para la conservación de estos biológicos. Por eso le pido a los entes de control que le hagan un seguimiento exhaustivo y sancionen a las personas que llevaron a la pérdida de estas vacunas que salvan vidas", expresó el concejal denunciante.

¡Increíble! Se perdieron 162 dosis de la vacuna Pfizer por inoperancia en la @EseOriente.



Las vacunas salvan vidas. pic.twitter.com/mbAJe9rqYS — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) April 22, 2021

Es la segunda vez en la semana que la entidad de salud está en el centro de la polémica. El pasado martes, los trabajadores de la clínica Unidos por la Vida -administrada por la ESE- protestaron por los retrasos en el pago de sus salarios.



Según explicó un auxiliar de enfermería, al firmar el contrato se acordó que en los cinco primeros días del mes se les pagarían los salarios. Desafortunadamente la fecha no se ha cumplido a cabalidad.



Tras la protesta, las directivas de la clínica les manifestaron a los trabajadores que este viernes, 23 de abril, se realizarán los pagos.



"Debo aclarar que no son dos meses los que se adeudan, sino 10 días. Con la consecución de estos recursos nos ponemos al día", dijo al respecto Óscar Ipia López, gerente de la ESE Oriente, quien también indicó que se gestionaron $1.800 millones para el pago de los salarios.