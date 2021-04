Trabajadores de la clínica Unidos por la Vida denuncian demoras en pagos de salarios

Natalia Moreno Quintero

Con un plantón, que adelantaron entre las 7:00 y las 9:00 a.m. de este martes, profesionales de la salud de la clínica Unidos por la Vida denunciaron retrasos en el pago de su salario y la falta de una respuesta clara por parte de las directivas del centro asistencial.



Según explicó un auxiliar de enfermería, al firmar el contrato se acordó que en los cinco primeros días del mes se les pagarían los salarios. Desafortunadamente la fecha no se ha cumplido a cabalidad.



"El problema que tenemos ahora es que tenemos el pago pendiente de este mes, que iba del 23 de febrero al 24 de marzo, pero no hay respuesta por parte de las directivas", comentó.



El viernes pasado se adelantó una reunión con la encargada de la clínica, quien les manifestó que no sabía qué día les pagarían y que no hay recursos. El encuentro fue calificado como desafortunado luego de que la funcionaria les dijera que "¿por qué no le dicen al vecino que les preste plata?" como respuesta a las necesidades de los trabajadores de pagar deudas y otras responsabilidades de sus hogares.



"Eso fue lo que nos indignó y decidimos hacer el plantón. Cabe aclarar que durante el plantón que se tuvo, en ningún momento hubo abandono de pacientes. Siempre hubo presencia de enfermeros y fisioterapeutas mientras otros compañeros estábamos en el plantón", comentó el auxiliar.



Tras la protesta, las directivas de la clínica les manifestaron a los trabajadores que este viernes se realizarán los pagos.

A través de un comunicado, la ESE Oriente, entidad encargada de la operación de la clínica, señaló que "al personal de salud que labora en la clínica Unidos por la Vida no se les ha podido pagar por unos dineros que adeudan las EPS por los servicios prestados a pacientes que han sido atendidos en las unidades de cuidados intensivos".



"Debo aclarar que no son dos meses los que se adeudan, sino 10 días. Con la consecución de estos recursos nos ponemos al día", dijo Óscar Ipia López, gerente de la ESE Oriente, quien también indicó que se gestionaron $1.800 millones para el pago de los salarios.



Alrededor de 80 personas, entre fisioterapeutas, enfermeros y auxiliares de enfermería, laboran actualmente en la clínica Unidos por la Vida, centro asistencial que se habilitó desde el año pasado para atender a los pacientes con covid-19. En este momento la clínica registra una ocupación de UCI del 97 %.