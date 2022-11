Una persona resultó herida en ataque sicarial registrado en El Ingenio, en el sur de Cali

Una persona herida dejó un ataque vicarial registrado en la noche de este domingo en inmediaciones del barrio El Ingenio, en el sur de Cali.



De acuerdo con lo conocido al respecto, los hechos se presentaron sobre las 8:00 p.m. en la Calle 16 con 85 C. Según los reportes, la persona estaba conduciendo un vehículo de alta gama cuando accionaron el arma en su contra.



Al respecto, la Policía Metropolitana de Cali confirmó que la persona que resultó implicada en el atentado fue traslada a un centro asistencial del sur de la ciudad, sin embargo, no entregaron detalles sobre el estado de salud de la víctima.



Hasta las 11:00 p.m. no se tenían detalles sobre cómo se encontraba la víctima, ni sobre las personas que cometieron el atentado.