Tulio Gómez, el caleño por adopción que 'revivió' al América y los locales de La 14

Tenía escasos 10 o 12 años de edad cuando llegó a Cali a pasar unas vacaciones. Se quedó en la casa de un tío que manejaba una tienda en el barrio Obrero.



Cuando llegó el momento de regresar a casa, en Manizales, le dijo a la mamá que se quería quedar trabajando con el tío “porque ganaba platica y que se ponía a estudiar en la noche”.



El mes pasado, en concreto el 27 de noviembre, completó 50 años en Cali, la ciudad que le ha permitido tenerlo todo y hasta un poquito más.



Es un destacado empresario del sector de alimentos, dueño de los supermercados Superinter, que hoy están en manos del Éxito. En ese mundo lo conocen como ‘el tendero’ y le gusta que le sigan diciendo así.

Toda su vida se ha movido entre verduras, frutas y carnes, y en esa línea continúa y lo seguirá haciendo hasta que Dios le dé licencia.



Hace unos dos años creó con su esposa y su familia La Montaña Agromercados, una cadena independiente de supermercados, que hoy es la gran protagonista del sector porque alquiló cinco locales donde antes funcionaba LA 14, la emblemática marca de los caleños y los vallecaucanos.

El viernes pasado se confirmó el alquiler del local que tenía en arriendo

LA 14 en la ciudad-puerto de Buenaventura, con lo que don Tulio completó seis tiendas en total.

Esa nueva marca ya se está viendo en Cosmocentro, en Calima, en la Avenida Sexta y en Pasoancho. También en Pereira, donde LA 14 tenía un gran supermercado.



Se la ‘jugó’ por esos locales porque se siente muy agradecido con la ciudad y con la región. Se lo han dado todo y por esa razón dice con gran sentimiento que “por Cali y el Valle hay que apostarlo todo”.



Recuerda que cuando el local de la Avenida Sexta abrió sus puertas al público, el 4 de diciembre, volvió a sentirse niño.



“La gente lloró y me hicieron llorar. Me abrazaban y me daban las gracias porque veían revivir LA 14. Muchas señoras de edad que fueron clientes fieles de LA 14 me daban muchos abrazos y se sentían felices de ver el supermercado abierto nuevamente. Lo que me hicieron sentir fue muy grande, maravilloso. Realmente el amor y el sentido de pertenencia por esa gran cadena de supermercados es impresionante. No se puede dejar perder”.

Alrededor de 800 puestos de trabajo generarán las cuatro tiendas que operará La Montaña en Cali, pero la cifra seguirá subiendo si se tienen en cuenta los otros micronegocios.

Así habla Tulio Gómez Giraldo, ‘el tendero’, el manizalita que se siente un vallecaucano más.



Don Tulio recuerda que no había sentido tanta alegría como la que percibió en noviembre del 2016 cuando el América ascendió a la máxima categoría del fútbol colombiano (es el principal accionista).



“La gente me sorprendió por el sentimiento que le transmite LA 14. Y le repito, muchas señoras lloraron y me hicieron llorar, pero debo decir que es otro tipo de alegría. El fútbol es pasión y lo de los supermercados es algo que trasciende a lo social y genera sentido de pertenencia”.



Pero por esa pasión del balompié es que muchos lo reconocieron cuando las puertas del supermercado del norte, de la Sexta, abrieron al público.



“Es increíble ver personas de 70 y 80 años que se te acercan y te expresan su felicidad de volver a ver abierto el local. Eso lo que demuestra es el amor que sienten por la familia Cardona (dueños de la marca LA 14); por eso pienso que los vallecaucanos debemos ser solidarios con esta empresa y apoyarla. Mi familia y yo hicimos el esfuerzo por tomar en alquiler estos establecimientos y recuperar los empleos”, dice don Tulio.



Poco a poco los otros supermercados se han empezado a adecuar para su reapertura. La semana pasada lo hicieron Pasoancho y Calima, dos de los más reconocidos locales que manejaba LA 14.



Ahora está en la mira de la sede que funcionó en Valle del Lili. El local de Buenaventura se concretó en arriendo el viernes pasado.



Si el proceso de arrendamiento se logra concretar, don Tulio tomará el control de siete establecimientos en total. De paso, se convertirá en uno de los empresarios del sector de alimentos que más empleos podrá generar en la región.



No menos de 800 puestos de trabajo se recuperarán en los supermercados y a esa cifra se adicionarán los empleos que también generarán los microempresarios y pequeños negocios que funcionaban alrededor de los establecimientos.



Solo el Centro Comercial Calima (en Cali) puede generar unos 2000 puestos de trabajo. Si se suman los empleos en los otros cinco complejos comerciales, fácilmente se puede hablar de un total de alrededor de 10.000 empleados y todos directos.



“Me siento bendecido y muy satisfecho de poder devolverle a esta bella ciudad, por lo menos en cuanto a empleo se refiere, algo de la satisfacción personal que comparto con mi familia. Aquí en Cali conocí a la que se convirtió en mi esposa (Miryam) y madre de mis hijas. En el año 1984 nació la primera, Marcela, y unos años después nacería Melissa”, comenta.



Hoy, cuando el impacto de la pandemia ‘sacudió’ al mundo entero y provocó el cierre de decenas de empresas y la pérdida de miles de empleos, don Tulio piensa que lo más importante es que “estamos vivos y sanos. Los dos últimos años han sido de duros aprendizajes y grandes lecciones, pero aquí vamos, con las ganas de seguir ‘prendiendo motores’ en las diferentes actividades económicas y sacando adelante la ciudad”.



No es una labor solo de él o de su familia, es también el trabajo conjunto con proveedores, empleados y concesionarios. “No dejo de agradecerles”. concluyó.