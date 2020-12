Cali tendrá bodega de ultracongelación para vacunas contra el covid-19, habrá 8 en el país

Erika Mantilla

Cali tendrá una de las ocho bodegas de ultracongelación que habrá en Colombia y que son requeridas para almacenar la vacuna contra el covid-19, desarrollada por las farmacéuticas Pfizer/BioNTech.



Así lo informó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Según el funcionario, las dosis del biológico adquiridas a través del mecanismo Covax no serán distribuidas por los laboratorios, por eso cada país debe garantizar la logística correspondiente.



Detalló que son 44 ultracongeladores los que instalarán en bodegas ubicadas en Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla y Cali.



"Disponemos de una bodega central en el aeropuerto El Dorado. De ahí se distribuye a las otras bodegas de ultracongelación: la que está en la zona franca en Bogotá, y las de las secretarías de Salud de la capital del país, la de Medellín, la de Cali, la de Barranquilla, la de Bucaramanga, la de Cartagena y la de Pereira", explicó.

#Noticia 🗞️ Fueron definidas las ciudades con ultracongeladores para la vacuna de Pfizer.



Una vez las vacunas estén en la bodega regional, las dependencias de Salud se encargarán de la distribución en las bodegas locales, o a los puntos de vacunación, según el esquema determinado.



Moscoso señaló que "desde el momento en que este material llega a los puntos de vacunación, se dispone de cinco días, con refrigeración de 2º a 8º centígrados". Por eso insistió en la importancia de la logística para "la asignación de citas personalizadas a población priorizada con horario y sitio".



El Gobierno Nacional ha instalado 2.900 puntos de vacunación, y se han dispuesto 7.920 vacunadores, que se traduce en capacidad para inmunizar cada día a 177.200 personas.



En el país se priorizaron 34 millones de colombianos, entre profesionales de la salud y pacientes de riesgo.

Las bodegas

El funcionario explicó que la bodega central en el aeropuerto El Dorado tiene unos 2.000 m². Está constituida por una área seca para almacenar jeringas, diluyentes y medicamentos, un espacio de congelación con refrigeradores de 2 a 8° C, y un ultracongelador de 20° C, utilizado para la vacuna de polio.



"Esta bodega central permite el almacenamiento de 50 millones de dosis, con todos los mecanismos de seguridad. De ahí se va en transporte debidamente refrigerado a los departamentos y los distritos". Añadió que Colombia dispone ya de 37 bodegas de almacenamiento certificadas por la OPS y el Invima.



Moscoso hizo un llamado a la ciudadanía y recordó que este proceso "no puede ser obligatorio, pero sí es un acto necesario para proteger la salud. La vacuna inmuniza y además ayuda a que la población alcance lo que los expertos llaman inmunidad colectiva. Si todos nos vacunamos vamos a adquirir esa inmunidad de rebaño".

Colombia espera que el primer lote de 1.7 millones de vacunas contra el covid-19 esté listo para ser distribuido en febrero de 2021.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, precisó que "en enero estaremos trabajando en el alistamiento, todo el plan que hay que hacer con los entes territoriales para ubicar los sitios y preparar los puntos donde se va a hacer la vacunación".



El país ya compró 40 millones de dosis: 10 millones de dosis de Pfizer, 10 millones de AstraZeneca y 20 millones a través del mecanismo Covax. Se espera inmunizar 20 millones de colombianos, teniendo en cuenta que dichas vacunas requiere dos dosis por persona.