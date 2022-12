Sigue polémica por separadores viales en Cali: ¿En qué van las obras?

Los contratos para el arreglo de los separadores viales de la ciudad, ejecutados por parte de la Alcaldía, ya fueron concluidos. Sin embargo, hay otros que están a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, que han tenido algunos retrasos.



La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, Uaegbs, fue la entidad que estuvo a cargo de realizar siete de estos separadores viales, en los que se invirtieron $ 14.500 millones.



“Los separadores que estuvieron a cargo de la Uaegbs tuvieron una prórroga en el tiempo, se amplió el periodo de ejecución en un mes y todos se culminaron el 10 de noviembre del presente año”, dijo Francisco Prado, director de la Unidad de Bienes.



Concretamente, la obra a la que se le tuvo que aumentar el plazo de ejecución y el presupuesto fue la que está ubicada en la calle 27, entre carreras 29 y 47. Se le inyectaron $ 800 millones adicionales.



“Se debe tener en cuenta que hay otros separadores que está desarrollando la CVC. A pesar de que tienen los mismos diseños y elementos, no son contratados ni ejecutados por nosotros”, explicó Prado.



De hecho, al consultar en la plataforma Secop, se encontró que la CVC hizo un contrato por $ 9165 millones para intervenir los separadores viales de las carreras 56, 44, 27 y 44 norte.



No obstante, en los últimos días en la ciudad se han conocido varias quejas ciudadanas porque estos separadores, según la comunidad, están abandonados desde hace un tiempo. Por ejemplo, uno de ellos es el ubicado en la carrera 44, entre calles 6 y 25, que en algunos sitios está, incluso, sin las rejas que delimitan este espacio.

“Yo no sé qué es lo que pasa con las obras aquí en Cali, es un descontrol tremendo. Otra cosa es que primero pintaron esas rejas de negro, pero un tiempo después las empezaron a cambiar a plateado. Aun así, eso también se quedó a medias y no está todo de un solo tono”, dijo el caleño Ignacio Vega.



Además, el ciudadano indicó que las demoras han sido constantes desde el inicio del proyecto, debido a que primero se demolieron los andenes y se dejaron sin intervención durante varias semanas.

En total son siete los separadores viales que fueron contratados por la Unidad Administrativa de Bienes y Servicios de Cali.

“¿Quién está haciendo la auditoría a estos contratos? El año pasado, para los Juegos Panamericanos Junior, contrataron el separador vial de la carrera 39 entre calle 5 y autopista Suroriental, pero con la llegada de esos juegos esa obra quedó parada y solamente la terminaron este año. Eso quiere decir que hay mala previsión y elección de contratistas”, opinó el concejal Fernando Tamayo.



El contrato de la CVC fue firmado el 20 de diciembre de 2021 y tenía un plazo de ejecución hasta el 26 de agosto del 2022, pero ese tiempo no se cumplió.



“Ante la identificación de necesidades no previstas en el contrato inicial, fue necesaria la emisión de una prórroga por un periodo de cuatro meses, por lo que la fecha de finalización del contrato será el 26 de diciembre de 2022”, informó el Consorcio Interobras Santiago de Cali, el cual está encargado de la interventoría del proceso.

En algunos separadores se puede ver como a las rejas se les ha cambiado el color y no se han pintado en su totalidad. Por: Raúl Palacios / El País

Además, la firma interventora resaltó que son cerca de 10 km de separadores que se están mejorando con este contrato.



“Ninguno de los tramos involucrados se encuentra en estado de abandono, por el contrario actualmente se vienen realizando actividades de amueblamiento urbano, señalización y demarcación”, recalcó Interobras.



Por otro lado, frente al tema de las cercas se informó que se está cumpliendo con lo estipulado en el contrato.



“Los diseños entregados por la Alcaldía contemplan la instalación de la cerca metálica solamente en ambos costados de cada paso peatonal, en los primeros nueve metros de distancia a partir del paso, no obstante, teniendo en cuenta la alta concentración de especies vegetales, hay algunos en los que está cerrado completamente”, comentó la firma interventora.