Semana decisiva para definir más reapertura del comercio del centro de Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Esta semana será decisiva para determinar si el comercio en el centro de Cali continúa reabriéndose o si, por el contrario, el ejercicio de retomar actividades de compra y venta de bienes debe limitarse en ese sector para evitar focos de contagio de Covid-19.



Esto, una vez se analicen los resultados que arrojen las primeras dos semanas del cordón sanitario implementado entre las carreras 5 y 9 y desde la Calle 13 a la Calle 16 y con el que se reactivaron 3400 locales comerciales, en los que desde el 9 de junio regresaron a 7000 empleados.



Allí, a diario acuden entre 50.000 y 300.000 personas, según cálculos de las autoridades, por lo que se ha mantenido el plan de tamizajes a los comerciantes, compradores y visitantes.

Para el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, el cordón sanitario ha dejado un balance satisfactorio en términos de cumplimiento de protocolos de bioseguridad y garantías para quienes circulan por este sector.



“Tendremos que tomar decisiones en cuanto al fortalecimiento del cordón y su ampliación a otras áreas del centro. Primero, empezamos con estas doce manzanas e iremos subiendo paulatinamente, porque hemos visto que hay un buen comportamiento hasta el momento, por lo que tenemos que revisar las cosas para garantizar en el próximo mes y medio, que es cuando se calcula que podemos tener un mayor número de casos, cómo aumentamos los controles en esa zona”, dijo el funcionario.

La toma de temperatura y desinfección de manos y pies es obligatoria para ingresar al cordón sanitario del centro de la ciudad. Se estima que en la zona habilitada hay alrededor de 7000 empleados y 3400 locales en funcionamiento.

Rojas señaló que hasta el momento, durante las pruebas y tamizajes aplicados en el centro de la ciudad, no se tiene registro de conglomerados (brotes no hospitalarios de la enfermedad).

“Entre el miércoles (hoy) y el jueves haremos el balance de los resultados del cerco sanitario para establecer si es viable abrir más manzanas. Quiero ver cuáles son los datos que tenemos en el centro, porque si han disminuido los casos, quiere decir que las cosas están funcionando. Si vemos que hay un aumento de casos de Covid-19, cerraremos el centro”, advirtió Rojas.



Cabe recordar que al inicio de la implementación de esta medida se acordó la posibilidad de ampliar el cordón de bioseguridad desde la Calle 10 a la Calle 17 y de la Carrera 4 hasta la Carrera 10, siempre y cuando no se registrara un brote de casos en el sector.



Por su parte, Albeiro Aristizábal, presidente de Grecocentro, señaló que en estas dos semanas se ha generado mayor orden en el perímetro cobijado por el cordón sanitario y se ha podido controlar el aforo para, de forma relativa, evitar aglomeraciones.



“La gente está respondiendo y está llegando tranquila, porque se le está tomando temperatura y desinfectando manos y pies al ingresar al centro. Adicionalmente, en cada centro comercial se está haciendo el mismo protocolo y no hemos tenido inconvenientes ni hemos tenido registros de casos positivos de Covid-19”, aseguró Aristizábal, quien recordó que el sector habilitado se abre al público a las 9:00 a.m. y cierra a las 5:00 p.m.



Teniendo en cuenta el comportamiento logístico y operativo en el centro, Aristizábal indicó que se propondrá a las autoridades realizar dos cordones más, de forma simultánea. “En esta segunda etapa buscamos ampliar los cordones. Uno se centraría en el comercio de los cosméticos, en la Carrera 3 entre calles 13 y 15; y también sería crear un sector nuevo que abarque el comercio de electrodomésticos, entre las calles 11 y 13 y entre las carreras 5 y 9”, propuso el dirigente gremial, quien señaló que en estas zonas se habilitarían 1400 locales comerciales.



Luz Elena Delgado, quien acudió este martes al centro a comprar gafas, manifestó que si bien hay controles para entrar y zonas de desinfección, “hace falta que sean más rigurosos, porque hay gente que anda sin tapabocas y eso es un riesgo. También se debería regular la cantidad de gente que acude al tiempo, porque hay momentos en los que no hay mucha distancia entre la gente”.