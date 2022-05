Seguridad en Cali: ¿Cuáles serán los retos tras la renuncia de Carlos Soler?

La renuncia del secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler Parra, luego de filtrarse un audio en el que, presuntamente, amenaza a un sargento del Ejército, pone sobre la mesa los enormes retos que, en materia de seguridad, sigue teniendo la ciudad.



Precisamente, uno de los principales desafíos, de acuerdo con analistas y gremios, es que el alcalde Jorge Iván Ospina nombre un funcionario que logre hacer convergencia entre todos los sectores de la ciudad para generar una seguridad ciudadana sostenible.



El profesor Adalberto Sánchez, director de Cisalva, de la Universidad del Valle, señaló que los retos en esta materia siguen siendo prácticamente los mismos de los últimos 30 años. Por lo tanto, considera que lo que el Alcalde debe analizar es cómo encontrar una figura con la mayor capacidad de convocatoria.



“Necesitamos un funcionario que pueda hacer convergencia con todos los sectores: gubernamental, productivo y miembros de la sociedad en general, que tienen diversas perspectivas y percepciones de lo que es la seguridad en la ciudad”.



Agregó que “sin calificar el trabajo que hizo Soler como bueno o malo”, este sí mostró una tendencia en su modo de actuar que “aislaba un poco, excluía a ciertos grupos de la ciudad”.



“De ahí que se necesita una figura que impulse más que vigilancia y control, una capacidad de inclusión que disminuya el riesgo de vulnerabilidad y de asociación con grupos ilegales y bandas criminales”, dijo Sánchez.



Por su parte, el director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Edwin Maldonado, coincidió con el director de Cisalva en que se requiere una persona que tenga capacidad de liderazgo para que logre articular tanto el sector privado como el público y fuerzas militares; pero además, que demuestre una gran capacidad de planeación.



“No podemos seguir en la ciudad con temas reactivos enfrentando las situaciones que se presentan, sino que hay que planificar, tener una inteligencia adecuada que permita actuar de manera anticipada en materia de seguridad”, manifestó.

Hay que recordar que para los caleños este es un tema relevante. De acuerdo con la más reciente encuesta de Cali Cómo Vamos, el 82 % de los ciudadanos se siente inseguro.

Control en los barrios



Entre tanto, el politólogo Gustavo Orozco coincidió en que los retos en materia de seguridad siguen siendo los mismos porque “gran parte de esta Administración ha sido incapaz de resolver lo que ya está sobrediagnosticado”.



Además de la disminución de los hurtos y homicidios, están los desafíos de que la Alcaldía, la Policía y autoridades en general tengan el control sobre algunas áreas de la ciudad que ya perdieron, y que hoy se mantienen en manos de terceros.



“Las estrategias de seguridad van en simultáneo con las de zanahoria para la prevención. Una persona que no entienda esto no es competente para dejarle las decisiones de seguridad en Cali”, opinó Orozco.



De otro lado, el concejal Richard Rivera sostuvo que la persona que nombren como nuevo Secretario de Seguridad debe tener el carácter para continuar con los programas vigentes, pero, sobre todo, para fortalecerlos y para conocer, de una vez por todas, la política pública en materia de seguridad que ninguno ha logrado cristalizar.



Igualmente, el vicepresidente del Concejo, Harvy Mosquera, reiteró que es urgente una Política Pública de Seguridad que ataque de raíz la situación actual de la ciudad, donde se registran cuatro homicidios por día y, además, existen 111 estructuras criminales.



Precisamente, el programa Cali Cómo Vamos informó que entre enero y abril de este año hubo 6312 denuncias de hurto a personas, 18,3 % más que en el 2021 y 38,3 % más que en el 2020. El pasado mes de marzo, con 1759 denuncias, fue el que mayor número de casos presentó, mientras febrero fue el de mayor variación con 26,6 % (348 denuncias más que en 2021).



Entretanto, el hurto a automóviles también presentó un incremento del 12,3 % más que en el 2021 y 29,4 % más que en el 2020. De igual forma, el hurto a motocicletas registró 904 denuncias, 12,7 % más que en el 2021 y 10,4 % más que en el 2020.



De ahí que para el concejal Fernando Tamayo, una de las decisiones que se deben tomar con prontitud es la revisión del Observatorio de Seguridad, dado que la información que entrega no es clara y difiere de las cifras de Medicina Legal y Fiscalía.



“Hay que trabajar en la calidad de la información para poder atacar el problema con base en la verdad y no en cifras que muestran resultados inexistentes”.



Entre enero y abril de este año aumentaron los homicidios en jóvenes en 10 de las 22 comunas de la ciudad, si se compara con el mismo periodo del 2021.

Asimismo, el investigador en seguridad Alberto Sánchez dijo que el cambio en esta dependencia representa un reto en materia de gestión respecto a cómo se relaciona esta Secretaría con los demás organismos de seguridad.



Enfatizó que es muy importante que se defina el nombre del nuevo Secretario lo más pronto posible, para poder darle continuidad o sostenibilidad a los operativos. “Debe ser una persona seria también para el tema del manejo contractual, de recursos y de transparencia en el acceso a la información”.