Este jueves, el secretario de Movilidad Distrital, William Vallejo, se pronunció sobre la decisión de la Personería en la que deja en firme las sanciones a dos agentes de tránsito.



A uno de ellos se le impuso una medida de destitución inmediata e inhabilidad por 10 años, un hecho que según la Secretaría sienta un precedente para funcionarios del organismo y demás servidores públicos de Cali.



Además, de acuerdo con el Secretario, el organismo de control tomó medidas radicales luego de comprobarse actuaciones catalogadas como faltas graves a título de dolo.



“Recordemos que la Secretaría no tiene la autoridad para sancionar a sus funcionarios. Frente a todas las denuncias que recibimos, nos encargamos de recopilar material probatorio, incluido testimonios y compulsamos copias a los diferentes entes de control, dependiendo del tipo de falta, para que se tomen las medidas pertinentes en cada caso. Agradecemos el trabajo que viene realizando la Personería, como respuesta al sancionar a estos agentes de tránsito por las irregularidades cometidas”, precisó Vallejo.



Cabe mencionar, que el primer caso involucra al agente de tránsito, identificado como Vladimir Sánchez Varela, a quien la entidad encuentró como culpable del delito de concusión. El segundo caso es en contra del agente Jesús David Palomares Guevara, quien por uso indebido de los vehículos de la Secretaría de Movilidad, fue sancionado.



“A partir de nuestras denuncias presentadas a los diferentes organismos de control, incluida la Fiscalía por tratarse de un tema penal, la Personería destituye e inhabilita a este agente por 10 años. Y en el segundo caso, se presenta denuncia porque este funcionario, de manera reiterativa, utilizó el vehículo que le fue asignado para desplazamientos no autorizados y dentro de horario no laboral; incluso se identificó el automotor pernoctando fuera de la Secretaría. En ambos casos, la Personería los cataloga como faltas graves a título de dolo”, puntualizó William Vallejo.



Según lo manifestó por la Personería las decisiones quedan en firme, toda vez que no procede ningún recurso en segunda instancia.