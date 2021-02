"Se ve una degradación del servicio del MÍO": Git Masivo

Álvaro José Carvajal Vidarte

Tras la entrevista hecha por El País, hace poco menos de un mes, donde el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, sostuvo que los operadores del MÍO fueron los menos golpeados del sistema por la pandemia, tras recibir recursos del Municipio por $225.000 millones; los gerentes de GIT y Blanco Negro Masivo manifestaron que querían dar su punto de vista sobre la realidad del sistema. Aquí la entrevista de los operadores en voz de Enrique Wolff, gerente de GIT Masivo.



¿Cómo es la situación actual de los operadores del MÍO en pandemia?



La pandemia afectó el sistema y todos los negocios, hubo una disminución grande del número de usuarios de más del 60 % desde marzo 2020. El sistema, por las restricciones de la capacidad, que primero era el 35 % y después subió al 50 %, mantuvo al inicio de la pandemia un nivel de servicio adecuado, claramente hubo una disminución del número de buses, pero a partir de julio empezó a nivelarse. Sin embargo, nuevamente en agosto del 2020 el ente gestor decidió hacer un recorte grande en el número de buses, lo cual generó quejas en los usuarios, y eso llevó a dificultades financieras en los concesionarios, ya que tienen que pagar toda la flota pero no les programan todos los buses.



Además de las dificultades financieras de los operadores, ¿qué más genera esta disminución de flota?



No se está garantizando el distanciamiento social porque no se están programando todos los buses en las horas pico. Es decir, apenas están programando alrededor de 600 buses y el sistema tenía disponible más de 800 antes del inicio de la pandemia. Eso genera que los concesionarios no puedan responder con sus compromisos financieros. Discrepamos con las declaraciones del Presidente de Metrocali al decir que los operadores en estos momentos son los menos afectados, porque eso es absolutamente incierto. Creo que aquí afectados somos todos. Aquí, la labor y la tarea es sacar adelante este sistema y no seguir restringiendo servicios, disminuyendo el servicio al usuario… También, se ve una degradación en el servicio en las estaciones y en los paraderos; se ve una aglomeración de gente al interior de los buses y menos frecuencias y Metrocali es el que tiene la autoridad para programar, para hacer controles, para cambiar rutas, es el que debería de actuar para captar más pasajeros. Adicional, hay ayudas del Gobierno Nacional, entonces ¿por qué no le echamos mano a esas ayudas para mejorar el servicio?

Lea también: Así van las obras del sur de Cali y el cronograma de entregas



¿De cuánto son las pérdidas que ha tenido el sistema?



El sistema tiene más de $300.000 millones de pérdidas sumando los 4 concesionarios y la idea en este año era empezar a recuperar esas pérdidas. Sin embargo, yo creo que el año pasado ningún concesionario puedo recuperar sus pérdidas.



En resumen, ¿cuántos son los buses que están en la calle y cuántos buses faltarían para dar un buen servicio en el MÍO?



Todos los buses se requieren en las horas pico porque es cuando la gente sale a trabajar, es decir, en las horas de la mañana y la tarde. Normalmente hasta antes de la pandemia, incluso hasta agosto, operaban 800 buses o un poco más, pero actualmente están operando apenas 600 por voluntad de Metrocali para ahorrarse el pago a los concesionarios… Nosotros insistimos en que la solución está en darle viabilidad financiera al sistema buscando pasajeros, lograr que esos apoyos que ha dado el Gobierno Nacional a través de créditos -que a Cali le correspondían $60.000 millones- y pues imitar un poco el ejemplo de Barranquilla y Cartagena, que han tomado ese crédito y le están dando un mejor servicio a los usuarios pasando los buses con las frecuencias que deben de ser para que no se den las aglomeraciones. En Bogotá hoy normalmente opera toda la flota.



Una de las propuestas de Metrocali es que ellos asumen el combustible y el pago del conductor para poner toda la flota a rodar, pero bajo otros términos porque la pandemia no solamente golpeó el sistema sino a todo el Municipio, ¿Les gusta la idea?



Antes de eso, aquí no podemos hacer afirmaciones no sustentadas en las cuales se dice que se debería cambiar la formulación de pago a la operación del sistema, yo no conozco hoy en día ninguna ciudad similar a Cali con un sistema de transporte parecido, en el que se esté remunerado por pasajero, eso no es viable, si usted tiene que remunerar por lo que realmente le cuesta la operación. Se tiene que remodelar el sistema de transporte por lo que le cuesta recorrer un kilómetro, que además de eso tiene unos costos financieros. En este momento hay una gran amenaza que está viviendo el sistema por estos recortes que está haciendo Metrocali, y es que no se le ha podido pagar la deuda a los bancos; entonces nosotros ya vamos 12 años trabajando con los buses y los buses de la primera flota no han podido ser remunerados de la manera que es y dentro de dos años o menos que tenemos que empezar por obligación contractual a reponer esos buses, ¿quién le va a prestar al MÍO?



Entonces, ¿no están de acuerdo con la fórmula de que el Municipio pague el combustible y a los conductores mientras recupera el número de pasajeros? ¿No es viable?



Nosotros hemos hecho propuestas a lo largo de estos meses en el sentido de mantener la sostenibilidad del sistema, tratar de dar unos descuentos en la medida de lo posible. Pero durante 10 años pagaron por pasajero y eso fue lo que creó las grandes crisis del sistema a partir del 2019, a través de una renegociación de los contratos que evidenció que Metrocali pagó mal durante 6 años. Para lograr volver a la esencia de los sistemas similares del resto del mundo debemos tener los costos de operación por kilómetro recorrido y no con los pasajeros. Adicionalmente, Metrocali se está demorando entre 6 y 7 quincenas, hasta 3 meses sin pagar, y se comprometió a pagar los kilómetros que se están haciendo, que ya tienen la reducción de 30%, el 40%, entonces ni siquiera esos kilómetros nos lo están pagando. Entonces, más allá de inventar una nueva fórmula, se necesita que Metrocali cumpla.

Lea también: Vía Cali - Yumbo necesita adición de $1.100 millones



¿Cuál es su propuesta en medio de este escenario tan complejo?



Lo que propusimos fue que entre el número de kilómetros y la tarifa hubiera una reducción del 15 % del costo habitual del sistema; esta fue una propuesta de todos los concesionarios, que si la estuviéramos aplicando tendríamos más pasajeros, porque tendríamos más buses funcionando y habría un ahorro para el Municipio y, a largo plazo, no estaríamos perdiendo tantos pasajeros. Esta propuesta la hicimos desde abril o mayo, y el Municipio simplemente no la ha querido aceptar. Vuelvo a insistir, Metrocali no ha hecho ninguna acción por captar más pasajeros, ellos sencillamente dicen que como a los operadores se les paga por kilómetro recorrido, entonces no tienen ningún interés en captar más pasajeros, y eso es falso.



¿Hoy cómo es la relación de los operadores con la administración de Jorge Iván Ospina y Metrocali?



Tuvimos una reunión que veníamos solicitando desde comienzos del año 2020 y a finales de diciembre logramos tenerla. Quedamos en trabajar de la mano para resolver este problema, estamos esperando que nos cite nuevamente para darle continuidad a este plan de acción.



¿Cuándo puede ser el punto de quiebre de esta situación?



Hoy todos los operadores están en una situación crítica. El hecho de que no se les esté pagando a los bancos la deuda, ya genera una situación de crisis. Y no se puede decir cuánto tiempo vamos a aguantar, no se sabe si un año o tres meses pero el día en que no tengamos con qué ponerle combustible a los buses, ese día se para el servicio y eso puede pasar en cualquier momento.

No deje de leer: Video: vea cómo están de deterioradas las vías del barrio La Flora por huecos