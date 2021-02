Vía Cali - Yumbo necesita adición de $1.100 millones

Álvaro José Carvajal Vidarte

Una adición presupuestal de $1.100 millones se requerirá para terminar las obras de iluminación, señalización y paisajismo en el primer tramo de ampliación a doble calzada de la antigua vía Cali - Yumbo, comprendido entre Menga y Gecolsa.



Así lo reveló Jorge Amézquita, representante legal del Consorcio Eysang 2017 -contratista a cargo de los trabajos en el primer tramo-, quien indicó que, si bien estos trabajos estaban contemplados en el contrato, el dinero no alcanzó porque la obra tuvo algunos problemas que demandaron costos adicionales.



Cabe recordar que dicho proyecto fue adjudicado en abril del año 2017, las obras iniciaron en agosto de ese mismo año por lo que el primer tramo debió entregarse en el año 2018. Sin embargo, a la fecha el proyecto presenta demoras lo que ha generado la molestia del sector industrial así como de moradores de la zona.



“Cuando ganamos la licitación tuvimos claro que la mitad del proyecto se concentraba en el retorno, que era un predio que se fue a través de una expropiación y no tenía estudios de fase 3, o sea que no se sabía qué tipo de material íbamos a encontrar en ese sector, pero se había presupuestado con la actividad más económica posible. Es decir, si una excavación en roca vale $60.000 el metro cúbico, la excavación en material vale $3.000 el metro cúbico, y todo se presupuestó con este último rubro. Entonces, cuando entramos al sitio y comenzamos a excavar, encontramos que la calidad del material era muy diferente a la que pensábamos, lo que generó un déficit presupuestal muy grande”, explicó Amézquita.

Asimismo, indicó que los estudios de redes secas y húmedas no estaban completos, por lo que se necesitaron recursos adicionales por casi $3.000 millones para incorporar las redes secas, “ya que hubo que mover toda la red de fibra óptica, así como las redes de media y alta tensión”.



Al respecto, Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, manifestó que, hacia mediados de marzo, se tiene previsto terminar y habilitar el tramo uno de la obra sin las obras de iluminación, para las que se requerirá la adición presupuestal.



“Ya la gobernadora (Clara Luz Roldán), nos autorizó los recursos ($1100 millones) y estamos haciendo las modificaciones presupuestales para que podamos hacer la licitación, solamente de la iluminación del tramo uno”, sostuvo Ramírez.

Cabe decir que la prórroga del contrato del tramo uno de la obra vence el próximo 15 de marzo y actualmente muestra un avance del 93 %.



Entre tanto, en el tramo dos de la obra, comprendido entre Gecolsa y Crucero de Dapa, se deberá hacer la compra de seis predios a la altura de la Calle 32, según indicó Ramírez.



“Ese es el único punto donde no hay permiso de intervención. La Gobernadora ya autorizó los recursos correspondientes a todo el tema predial de ese tramo, que son cerca de $7000 millones, de los cuales $4000 millones serán para la compra de los seis predios y $3000 millones para terminar de pagar unos predios que estamos debiendo, en donde ya se construyó la vía”, manifestó el funcionario, quien insistió en que en abril se entregará este tramo de la obra con la iluminación incluida.



Para la veedora Luz Betty Jiménez los retrasos en la entrega y adiciones presupuestales que ha sufrido la obra evidencian “el alto grado de improvisación y de falta de planeación de las obras por parte de la Administración Departamental”.

Avances y costos

El tramo uno de la ampliación de la antigua vía Cali - Yumbo, que está comprendido entre Menga y Gecolsa, tiene un avance de ejecución del 93%. Su inversión hasta hoy, incluidas las adiciones presupuestales que ha tenido, es de $20.500 millones.



El tramo dos de la obra, ubicado entre Gecolsa y Crucero de Dapa, también presenta un avance de ejecución de 93%. Su inversión hasta hoy, con adiciones presupuestales, es de $26.000 millones.