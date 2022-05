Se fue el tapabocas, pero no el Covid: lo que dicen los científicos sobre las nuevas medidas del Gobierno

El Covid-19 no se ha ido, ni se irá nunca. Así lo señalan epidemiólogos e infectólogos que ven con preocupación el anuncio del Gobierno de que, a partir de hoy, 1 de mayo, no se exigirá el uso de tapabocas en lugares cerrados.



La medida aplicará en los territorios que superen el 70 % del esquema completo de vacunación y 40 % de refuerzo, con excepción de establecimientos de servicio de salud, transporte en general, centros geriátricos e instituciones educativas (estas solo hasta el 15 de mayo).



Los especialistas aseguran que las declaraciones del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, no deben interpretarse como el fin de la pandemia y que, por lo tanto, medidas como el uso del tapabocas (sobre todo en población vulnerable), lavado de manos y el distanciamiento social, están más vigentes que nunca.



“Por más que queramos, el Covid-19 no está en el pasado. Está en el presente y en el futuro. El virus no se irá, es el consenso general de las personas que estudiamos enfermedades infecciosas”, aseguró la epidemióloga Lyda Osorio.



Según dijo, aún persiste el riesgo de que al dejar de usar el tapabocas aumente la transmisibilidad, sobre todo con las nuevas subvariantes de ómicron como la BA. 2, también conocida como 'ómicron sigilosa', (actualmente la cepa dominante del Covid-19 en todo el mundo); y que, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, es la variante más contagiosa del virus hasta la fecha.



En cuanto a la vacuna, agregó que si bien es cierto que disminuye el riesgo de enfermedad severa, hospitalización y muerte, no se sabe cuánto tiempo durará la inmunidad.



De ahí que se haga necesario continuar con todos los sistemas de vigilancia epidemiológica y genómica para estar alertas ante cualquier incremento de la enfermedad, además de evaluar el efecto que tiene el retiro del tapabocas.

Las personas mayores de 60 años siguen siendo las que ponen el mayor número de decesos en el país por Covid -19. Además de las que tienen comorbilidades.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Dionne Cruz, aseguró que “infortunadamente la pandemia no ha terminado, pues siguen surgiendo nuevas variantes en el mundo, incluso más contagiosas que el virus original”.



Esta situación estaría estrechamente relacionada con la falta de una vacunación masiva en todo el planeta donde se estima hay aún 2.800 millones de personas sin la primera dosis. Una cifra alarmante, pues en la medida en que haya personas sin protección inmunitaria estas se convierten en replicadoras del virus.



En Colombia las cifras tampoco son las mejores, en razón a que solo 296 municipios de los 1103 -que tiene el país- alcanzan el 70 % del esquema completo de vacunación y 40 % de refuerzo.



“Aunque se ha hecho un esfuerzo en materia de cobertura todavía existe una brecha, pues solo el 69 % de la población tiene el esquema completo, mientras el 38 % de los que lo requieren tienen el refuerzo. O sea que un porcentaje muy alto de colombianos no tiene la protección inmunitaria”, recalcó.



Y agregó: “Cuando nosotros escuchamos estas declaraciones de levantar el uso del tapabocas, mientras que en Europa, Estados Unidos y Asia, están reforzando las medidas de autocuidado, uno piensa que no es el momento oportuno”.



Para Cruz, el Gobierno debería estar trabajando mejor en una estrategia que motive la vacunación en las personas que aún no lo han hecho y la aplicación de refuerzos en toda la población, teniendo en cuenta que desde que empezó la pandemia 139.778 colombianos han perdido la vida y más de seis millones se han contagiado.

Medidas deberían mantenerse

Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, reiteró que las medidas de prevención y de seguridad se deben mantener toda vez que el Gobierno extendió la emergencia sanitaria hasta el mes de junio.



El profesional indicó que, no obstante, haber bajado los índices de morbimortalidad en el país (18 fallecidos se registraron en los últimos cinco días), definitivamente sobre el Covid-19, no se sabe nada. Por eso, afirmó que es importante revisar lo que está pasando en Shangai, en China, donde están totalmente aislados por un nuevo rebrote, mientras en España, epidemiólogos no descartan volver al uso obligatorio del tapabocas, debido a la alta incidencia de la enfermedad, luego de levantar la restricción.



“Creo que es un mensaje contradictorio el del Gobierno, decir que la pandemia no ha terminado pero al mismo tiempo levantar el uso de la mascarilla. Fuera de eso debemos tener en cuenta que estamos en época de invierno cuando se disparan las infecciones respiratorias. No comparto esta decisión”, reiteró.



Entre tanto, el infectólogo Pío López hizo un llamado a la prudencia al aclarar que el esquema de vacunación no son dos dosis, sino tres, y que, la tercera dosis, preferiblemente debería ser con una vacuna heteróloga, es decir, diferente a las dos primeras dosis.



“El virus viaja muy fácilmente y así como llegó en marzo de 2020 puede volver si nos descuidamos. No se puede bajar la guardia y todavía Cali y el departamento no cumplen con los requerimientos del Gobierno en materia de cobertura vacunal”.



Sin embargo, Jaime Gil, dermatólogo inmunólogo, dijo que comparte la decisión de Minsalud teniendo en cuenta la disminución de casos de contagio y la casi desaparición de la mortalidad. Esto, manifestó, hace que se pueda andar sin tapabocas en algunos espacios cerrados, a partir de este 1 de mayo. No obstante, anotó que se debe hacer un seguimiento a las nuevas variantes que están apareciendo en el mundo.



De igual forma, el infectólogo José Oñate expresó que la baja circulación del virus y la controlada situación epidemiológica permiten realizar estas nuevas recomendaciones, pero advirtió, “no por ello se puede cometer el error de pensar que el Covid - 19 es cosa del pasado”.



Covid -19 y su alta incidencia en los niños

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son una de las poblaciones más vulnerables frente a la enfermedad del Covid - 19.



Según Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, en abril, el mes de los niños, murieron veinte menores de 19 años.



En ese sentido, afirmó que se debe prestar especial atención a este indicador teniendo en cuenta que la cobertura de vacunación en esta población sigue siendo muy baja.



Según argumentó, solo el 40 % tiene esquema completo de vacunación, lo que significa un gran riesgo porque los niños y niñas han vuelto nuevamente a la presencialidad en las instituciones educativas, donde se presenta un mayor número de interacciones sociales que hace urgente vacunar masivamente a la población infantil y mantener los protocolos de bioseguridad.



Desde la Asociación se recomendó al Gobierno que durante el Mes del Niño adelantara campañas lúdicas con recreacionistas, payasos y títeres; para, de la mano de los directivos docentes y padres de familiar, motivar la vacunación.

Llamado de atención

La Asociación Colombiana de Salud Pública, a través de su presidenta, Dionne Cruz, considera que es muy riesgoso levantar el uso del tapabocas en un país donde solo 200 municipios tienen 70 % del esquema completo y 40 % de refuerzo.



Aunque la mortalidad ha bajado, lo que es muy positivo, todavía no hay cero muertes; por lo tanto, no se puede asegurar que la pandemia ya se fue.



La subvariante de ómicron como la BA. 2 y la variante XE, que es una combinación entre ómicron original y la BA. 2 es un 10 % más contagiosa