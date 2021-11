La revocatoria contra el Alcalde de Cali impulsada por el Comité 'Cali Primero', cuyo promotor era Harold Viáfara, se cayó luego de que no alcanzaran el número de firmas requerido por la Registraduría.



"Gracias por habernos apoyado (...) Solo nos resta darles gracias y agradecerles de corazón por el gran respaldo que muchos de los caleños nos brindaron. Lastimosamente no alcanzamos las 90.000 firmas válidas que requeríamos para alcanzar la revocatoria. El último conteo nos llevó a 75.500 firmas", expresó Viáfara.



Resaltó también el ejercicio realizado por los caleños que están descontentos con la Administración liderada por Jorge Iván Ospina.



"Creemos que el ejercicio ciudadano fue muy provechoso porque permitió que muchos caleños se hicieran sentir con su firma, en cada uno de los formatos del Comité 'Cali Primero'. Por eso muchas gracias. No alcanzamos la meta y damos por terminada nuestra gestión ciudadana", añadió.

La iniciativa de revocatoria en contra del mandato de Ospina surgió, según este comité, por el incumplimiento de su programa de Gobierno.



Cabe recordar que los comités que buscan la revocatoria del mandato de Ospina tenían plazo hasta este miércoles para entregar las firmas requeridas por la Registraduría.



En el proceso de revocatoria había dos grupos avalados: 'Cali Primero' y 'Firmá por Cali', el cual nació de la unión de cuatro comités que habían recibido el visto bueno por separado, pero que al final decidieron juntar sus esfuerzos.



Este último comité solicitó a la entidad una prórroga para la entrega de las firmas, la cual habría sido otorgada, según pudo conocer El País.

"Agradecer a quienes no firmaron": Ospina

Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina agradeció a quienes no firmaron o apoyaron la iniciativa de este comité.



"Señalarle a quienes firmaron que tenemos que trabajar más, que entendemos su insatisfacción, que comprendan que nos ha tocado gobernar una ciudad en condiciones realmente muy difíciles: una pandemia, un estallido social, unas dificultades estructurales muy complejas. Por lo pronto, seguir trabajando y seguir adelantando una acción para los más humildes", agregó Ospina.



El mandatario caleño también puso en duda la validez de la totalidad de firmas recogidas por este comité.

"Esas 75.000 firmas deben ser revisadas, pueden haber doble firmas, personas inexistentes, personas que no tengan cédulas, inventadas y probablemente tienen que ser mucho menos. Lo que tengo como experiencia es que cuando uno quiere tener 100.000 firmas válidas, tiene que recoger por lo menos 300.000. Ellos recogieron 75.000 y tal vez unas 25.000 sean válidas", dijo.



También se mostró consciente del trabajo que tiene por delante, ante la percepción negativa sobre su mandato y la baja aprobación que ha registrado en varias encuestas.



"Hay con qué trabajar, hay gente indoblegable que va a seguir haciendo un esfuerzo por Cali, los caleños y las caleñas", destacó.