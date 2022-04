Se agita revocatoria en contra de Jorge Iván Ospina pese a que él la calificó como "fracaso"

Este jueves se volvió a agitar el tema de la revocatoria del mandato de Jorge Iván Ospina. Esto, porque justo después de que el Mandatario caleño calificó dicho proceso como un “fracaso”, se conoció el nombramiento de una alcaldesa 'ad hoc que vigilará los protocolos de bioseguridad durante la recolección de firmas, con lo cual se destraba la iniciativa.



"Quiero informar que fracasaron todos los intentos de revocatoria a nuestro mandato que sectores atrasados y huérfanos de poder intentaron. No lograron las firmas, ni con mentiras y presupuestos abultados. Reconocida farmacia la mayor perdedora", escribió Ospina en su cuenta de Twitter sobre las 7:00 a.m. de este jueves.



Pero de inmediato los líderes de la única revocatoria que actualmente está vigente en contra del Gobernante caleño, 'Sí firmo', inundaron las redes sociales con el decreto que delega a la actual consejera presidencial para las regiones, Ana María Palau Alvargonzalez, la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias que impidan el contagio del covid-19 al momento de recoger las firmas en contra de Ospina.



Quiero informar que fracasaron todos los intentos de revocatoria a nuestro mandato que sectores atrasados y huérfanos de poder intentaron.

No lograron las firmas, ni con mentiras y presupuestos abultados

Reconocida farmacia la mayor perdedora — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 21, 2022



La directriz está firmada por el presidente de la República, Iván Duque, con fecha del 18 de abril del presente año, y su último artículo ordena que rige a partir de su expedición.



Sin embargo, los voceros de 'Sí firmo' le explicaron a El País que, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la Alcaldía de Cali debe 'avalar' dicha designación para que Palao Alvargonzalez inicie en la práctica sus funciones y que temen que la Administración de Ospina insista en la estrategia de "dilación" que ha implementado desde diciembre para retrasar el proceso.



Se refieren a que, el pasado 16 de febrero, la Registraduría les informó que el Mandatario caleño debía dar un concepto positivo para la recolección de las firmas, debido a la persistencia de la pandemia en la capital del Valle, ante lo que Ospina se declaró impedido.



Antes de ‘Sí firmo’, en la capital del Valle del Cauca se habían conformado otros cuatro comités de revocatoria que no prosperaron.

Lea además: Federico Gutiérrez deberá retirar 18 vallas de su campaña en Cali, tras petición de la Alcaldía



Por ello, el comité líder de la iniciativa debió recurrir a la Procuraduría y a la propia Registraduría para tramitar ante los ministerios de Salud y del Interior el nombramiento del alcalde 'ad hoc' que se acaba de conocer.



Eso sí, dejaron en claro que no es cierto que los tiempos para adelantar la revocatoria se hayan acabado y anunciaron que, una vez la Alcaldesa 'ad hoc' asuma su cargo y les entreguen los respectivos formularios, se dedicarán de lleno a la recolección de las firmas.



"El proceso todavía está vigente y se reactivará la próxima semana, pero el señor (Ospina) no tiene ni idea porque hizo todo lo posible por empantanarnos el nombramiento del alcalde 'ad hoc' declarándose impedido para manejar la pandemia en la recolección de firmas y demorando todo el trámite, pero vamos a hacer toda la bulla del mundo para que el Alcalde se dé cuenta de que la revocatoria sigue", aseguró Alfonso Riascos, líder de la iniciativa avalada en diciembre pasado por el Consejo Nacional Electoral.



De su lado, Fabio Orejuela, otro de los integrantes del Comité 'Sí firmo', precisó que la ley les otorga seis meses para reunir los apoyos que deberán presentar ante la Registraduría Nacional, pero que esperan sumar 200.000 rúbricas en sesenta días.



Lea también: Piedad Córdoba acepta llamado de Petro de suspender actividades dentro de la campaña



"Las mínimas que se necesitan son 90.000, pero vamos a recoger más porque el Alcalde siempre manda payasos a firmar, gente que no vota en Cali, y eso nos altera las cosas, pero, según las encuestas, tenemos el 80% de aprobación de los habitantes de la ciudad para sacarlo, como él tiene el 80% de desaprobación de la ciudadanía. Lo único que tenemos son voluntarios. Usted no se imagina cómo están las personas, esperando, para unirse a la nueva revocatoria", aseguró.



Según los convocantes, Jorge Iván Ospina no ha cumplido su plan de Gobierno, por lo que debe ser removido de su cargo. "Es un mentiroso" y en cuanto a seguridad, "pasamos a ser la ciudad más violenta de Colombia".



De igual forma, sostienen que, tras un año del estallido social y los bloqueos, "todavía las personas no tienen el MÍO funcionando, en la ciudad opera es la ley del que le dé la gana. En Cali la violencia está desatada, los motociclistas se meten en contravía por las vías más importantes y los carros no respetan los semáforos porque, cuando no hay autoridad, se pierde todo. Ese señor dejó que nuestra Cali se volviera lo que es hoy, un desastre, después de que era una ciudad cívica que todo el mundo admiraba", añadió Riascos.