Piedad Córdoba acepta llamado de Petro de suspender actividades dentro de la campaña

Ante el llamado que le hizo el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, sobre suspender las activades de la campaña mientras resolvía su lío judicial, Piedad Córdoba aceptó la solicitud.



Al respecto, la Senadora indicó que aceptaba el llamamiento porque no quería que su situación judicial empañara la "inminente victoria electoral. Además dijo que se mantiene como parte del Pacto Histórico y que está "convencida de que es la opción para sacar al país de la profunda crisis actual".



A su vez, Piedad Córdoba reiteró su "disposición expresada en carta pública del pasado 15 de marzo a acudir ante la Comisión de Ética del Pacto Histórico a ejercer mi derecho a la defensa ante la persecución política desatada en mi contra por los enemigos del cambio".



Asimismo, en el comunicado afirmó no haber "negociado nada en nombre del Pacto Histórico".



Por otro lado, la Senadora habló sobre el caso de su hermano "Álvaro", quien esta privado de la libertad con fines de extradicción por el presunto delito de ser apoyo logístico para las disidencias de 'Gentil Duarte' en el sur del país y el presunto tráfico de cocaína a los Estados Unidos.

Al respecto, Córdoba dijo que en su calidad de abogada y haciendo uso de su tarjeta laboral "he visitado su sitio de reclusión durante este año, pero ninguna otra penitenciaria. Álvaro tiene derecho a su presunción de inocencia y a ser juzgado acorde a las leyes colombianas, por lo que lo he respaldado familiar y legalmente, pero ello no implica ningún acuerdo clientelar con capos del narcotráfico para conseguir apoyo electoral, ni para ofrecer promesas incumplibles; máxime si se habla de privados de libertad en cárceles distintas a La Picota".



Mi comunicado a la opinión pública sobre la solicitud de @petrogustavo y los recientes ataques mediáticos en mi contra y también contra la campaña presidencial. pic.twitter.com/1mYrPmpraH — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) April 20, 2022