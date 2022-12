Salsa para sanar el cuerpo y el alma: la historia de la caleña que ayuda a sanar con el baile

Carmen Rosa Vargas tenía solo 19 cuando cayó al oscuro pozo de la depresión. Una crisis emocional la llevó a un estado de profunda tristeza, del que no parecía haber caminos de regreso. “Lloraba mucho, estaba ansiosa, no encontraba calma en nada”. Corría el año de 1999.



Elizabeth López tenía 44 cuando fue diagnosticada con cáncer. Los exámenes de rutina que ordenó su médico para investigar por qué estaba perdiendo el apetito revelaron un peligroso tumor que crecía en su estómago. Corría el año 2017.



23 años después de haber superado aquella crisis emocional, Carmen sonríe al ver a Elizabeth. La conmueven profundamente su alegría, sus ganas de vivir y su pasión al bailar salsa. Cinco años después de ganar aquella batalla contra el cáncer, Elizabeth sabe que no quiere parar de bailar.



La vida, ese baile extraño del que solo sabemos cómo terminará, las juntó en el 2019. Y juntas hoy dan testimonio sobre el asombroso poder sanador de las emociones positivas.

La depresión y la ansiedad son las principales enfermedades mentales que aquejan a los vallecaucanos. 22.440 personas recibieron atención por estas causas entre enero y agosto.

Carmen Rosa Vargas, directora y creadora del proyecto BailaFit. Especial para El País

Carmen es contadora pública y trabaja como gerente financiera de una empresa caleña, pero también es la creadora y directora de BailaFit, un proyecto social que, según ella misma lo define, “se enfoca en promover la danza como terapia de vida física y emocional”.



La idea llegó a su cabeza hace siete años, después de haber sufrido otro duro golpe emocional, la muerte de su padre, que la hizo reflexionar sobre la forma en que había enfrentado los momentos más duros de su vida.



“A los 19, la danza fue la que me salvó. Cuando empecé a bailar, mi mundo interior se empezó a transformar, cambió mi forma de gestionar mis emociones y empecé a ser alegre, positiva. Eso fue lo que poco a poco me rescató de la depresión”.

Según la OMS, seis de cada diez personas en el mundo sufren de ansiedad o depresión y cerca de 1.000 millones padecen de alguna enfermedad mental.



Y después, analizando el caso de su padre, descubrió que los males físicos se agravan si no existe una motivación emocional que ayude a sanar, especialmente en las personas de más avanzada edad. “Fue una revelación. Me di cuenta que podía ayudarle a mucha gente a mejorar su salud a través del baile. Y entonces lo que para mí era solo un hobby, se convirtió en una misión de vida”.



Cuando Elizabeth llegó al estudio de BailaFit, situado en el sector de Tequendama, al sur de Cali, venía con una advertencia tajante de su equipo médico y psicológico: “Me dijeron que el cáncer de estómago está muy relacionado con el manejo de las emociones y que por eso era imperativo que hiciera actividades para liberar estrés”.



Pero fue algo más visceral que ese concepto médico lo que realmente llevó hasta allí a esta ingeniera electrónica. “Después de seis meses de quimioterapia, prácticamente estaba sin estómago; me tocó volver a aprender a comer y pesaba solo 42 kilos. Entonces, en medio de ese proceso, un día me pregunté qué quisiera hacer si me salvaba de esto. Y la respuesta fue bailar. Yo quería aprender a bailar bolero y son cubano, y a eso me dediqué”.



Su vida fue otra desde entonces. “El baile me ha hecho sanar de muchas maneras. Dejé de preocuparme por cosas que no tenían sentido. me reconcilié con el cuerpo que me dejó la enfermedad y aprendí que lo importante no es tanto como uno se vea, sino como uno se sienta. Y cuando lo hice, logré volver a recuperar mi peso. Pero lo más importante es que mi actitud ante la vida cambió”.

La comunidad de adultos mayores de BailaFit se congrega los fines de semana para participar en clases grupales y en pareja, de diferentes ritmos. Especial para El País



Además de todo eso, el pasado 28 de octubre Elizabeth recibió un regalo de la vida que jamás imaginó: el aplauso emocionado de centenares de caleños que la vieron bailar, junto a otras 22 mujeres estudiantes de BailaFit, en un show del exigente Festival Mundial de Salsa de Cali. Fue un éxito rotundo.



Ellas conforman la segunda gran apuesta de Carmen Rosa Vargas, además de la terapia de sanación: la conexión femenina en torno a la danza, a la que decidió llamar BailaFem.



“Las mujeres enfrentamos muchas situaciones emocionales difíciles, pero hay un factor común que nos conecta: esa sensación de que, por ejercer al mismo tiempo los roles de madres, esposas, trabajadoras, estudiantes, profesionales y muchos otros, no tenemos tiempo para nosotras mismas, terminamos en el último punto de nuestras prioridades. Con BailaFem me propuse hacer de la danza una herramienta que ayude a las mujeres a reconectar con ellas mismas y a hacerse más fuertes conectando con otras”.

4.000 estudiantes han pasado por el estudio de BailaFit en sus siete años de existencia, y 600 más virtuales en la pandemia.

3.000 mujeres congregó el BailaFem 2020, una maratón realizada en el Coliseo del Pueblo poco antes de la pandemia.



Ese empoderamiento se refleja en toda una filosofía que diferencia a BailaFit del resto de proyectos culturales vinculados a la Salsa en Cali: su consigna es la complicidad, no la competencia. Bailan solas, sin un hombre como pareja. Lo hacen en tenis y no en tacones, para reivindicar que no son bailarinas profesionales, sino mujeres comunes y corrientes, de muchas edades y condiciones.



En el 2018 Carmen decidió ampliar ese vinculo de sororidad a muchas otras mujeres de Cali. A través de una página web convocó a las que quisieran unirse en una maratón de baile femenino. Su meta era conectar con 50, pero llegaron 500. Un año después aparecieron 1.500. Y en el 2020, poco antes de que iniciara la pandemia, 3.000 mujeres se congregaron en el Coliseo del Pueblo para un hecho nunca antes visto en Cali.



El Movimiento BailaFem, que ya prepara su versión 2023, es hoy catalogado como un exitoso proyecto de innovación social sin antecedentes en Colombia.



El grupo llegó incluso a ser parte del Salsódromo de Cali porque, dice Carmen, “aunque no buscamos ser profesionales, nos esforzamos por hacerlo bien. “Pero ese no es nuestro foco. Lo que realmente trasciende en BailaFit es que aprendas a usar la danza para sanar, para cambiar tu vida”.

El grupo base de BailaFem, integrado por mujeres que no son bailarinas profesionales, fue uno de los más aplaudidos en el pasado Festival Mundial de Salsa. Especial para El País

El baile y la salud