Riesgos de inundaciones y avalanchas: las nuevas alertas por obra del Parque de Cristo Rey

El proyecto del Parque Integral Cristo Rey no termina por convencer a muchos caleños. El Comité de Representantes Profesorales de la Universidad del Valle, Corpuv, fue el último en expresar su inconformismo con la obra.



Los docentes aceptaron que la ciudad tiene un déficit de espacios para el disfrute de la ciudadanía, pero manifestaron que el lugar donde se está desarrollando el proyecto tiene un importante riesgo ambiental.



“Este se localiza en la antigua zona de Morelia, que estuvo sometida a restricciones de orden ambiental porque es un sector de alta pendiente. La zona contigua a la Unidad de Alcores tiene una pendiente superior a los 45 grados, por lo que este relicto boscoso debería mantenerse sin intervención”, destaca un comunicado de Corpuv.



Lea además: ¿Qué pasó con las obras de la malla vial de Cali? Proyecto debía estar listo en diciembre, pero solo va al 25 %



El riesgo también se debe a posibles inundaciones por desbordamientos de los canales Cristales y San Fernando, como el sucedido en marzo del 2021 y otros similares en 2017, 2008 y 2005.



Leonor Cuellar, presidenta de Corpuv y docente de la Universidad del Valle, manifestó que “el Alcalde puede seguir con su proyecto si quiere, pero tiene que garantizar los estudios de riesgo porque en cualquier momento puede haber un deslizamiento u otro desastre”.



La posibilidad no solo de una inundación, sino de una avalancha por los flujos de agua concentrados bajo tierra podrían afectar directamente a 500 personas solo en la Universidad del Valle, sede San Fernando, y las viviendas vecinas, y a más de 3000 personas de forma indirecta, según los datos del comité de profesores.



A los riesgos ambientales que genera el proyecto, cuyas fases 2 y 5 que son las que están en ejecución y que tienen un valor de alrededor de

$ 50.000 millones, se suman los cuestionamientos sobre la carencia de estrategias de movilidad, pues aseguran que la zona ya es bastante congestionada como para generarle mayor flujo vehicular por los visitantes del proyecto, una vez finalice.



Adicionalmente, señala Corpuv que el Parque Integral no responde a una necesidad sentida de la ciudadanía.



Lea también: Video: Chaneros bloquean sector de la escombrera de la 50; exigen evacuación de residuos



En eso coincide Gustavo Ferrerosa, habitante de una de las unidades residenciales del sector que han mostrado su molestia por el desarrollo de la obra, quien sostuvo que “estamos en una ciudad que necesita tantas intervenciones básicas en asuntos como la movilidad, por ejemplo, y este parque en realidad no corresponde con esas necesidades”.



El proyecto de Cristo Rey acumula varios señalamientos si se tienen en cuenta, además, las críticas de la comunidad colindante al tramo 2 de la obra por la falta de documentos que se habían solicitado con anterioridad y que aún no han sido entregados, como lo son los estudios de suelos, los hidrológicos y de cobertura forestal.

¿Qué dice la Secretaría de Vivienda?

“En cuanto a la resistencia del terreno y los riesgos ambientales, la especialista en geología dio su dictamen y estos suelos son excelentes, su resistencia es la adecuada”, explicó la secretaria de Vivienda de Cali, Martha Liliana Hernández, sobre los señalamientos por riesgos ambientales.



Además, se explicó que se habilitará una nueva salida para el canal de Cristales que permitirá reducir su turbiedad para posibles inundaciones, así como un reforzamiento de este y del jarillón que protege a la población.

Secretaría de Vivienda aseguró que ha atendido 32 solicitudes y derechos de petición sobre el proyecto, y que se han realizado 53 socializaciones y 80 publicaciones al respecto.

Sobre las dudas que persisten frente al proyecto, la funcionaria indicó que se han hecho las socializaciones y aclaraciones con todo el equipo técnico y profesional del proyecto, y que en ocasiones las personas, por prevalecer su interés personal, no acepta las explicaciones.



“Los proyectos de ciudad tienen personas a favor y otras en contra, pero los ciudadanos tienen el derecho a gozar del espacio público. Necesitamos una sociedad más solidaria y no una con visión individualista”, puntualizó Hernández.

Avance del proyecto

El proyecto integral Cristo Rey tiene actualmente dos fases en ejecución: la 2 y la 5. El avance hasta el momento es del 8 % y 15 %, respectivamente, sin embargo, se espera que ambos cierren el año en un 50 %.

La Administración caleña también ha señalado que varias comunidades que tienen relación con el proyecto han mostrado su concepto favorable.

La Secretaría de Vivienda explicó que los cinco tramos están diseñados para funcionar de manera independiente, por lo que a medida que vayan siendo finalizados, se abrirán al público mientras se desarrollan los demás.



La intención es que los tres tramos restantes completen sus trámites pre contractuales para que puedan iniciar sus licitaciones y ejecuciones el próximo año.