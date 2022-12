Recursos para salvar al MÍO, en el limbo: el sistema terminará el 2022 sin un futuro claro

El corto tiempo que le queda al 2022 hace “imposible” que el proyecto de acuerdo 180, que busca recursos adicionales para la recuperación y sostenibilidad del MÍO, pueda ser aprobado este año, por lo que la continuación de su estudio se aplazará para el 2023.



Así lo manifestaron concejales de la ciudad en una nueva jornada de debate a la dura situación del sistema de transporte masivo, previa a la primera votación en la Comisión de Presupuesto, que aún no tiene fecha definida.



“Seguimos aquí en el estudio, pero no se han tomado decisiones. Si se cierra mañana o el jueves, este proyecto no alcanzaría a pasar en segundo debate, quedaría para un periodo de extras en enero o febrero, o para marzo y abril en periodo ordinario”, sostuvo Fabio Alonso Arroyave, presidente del Concejo Distrital.



Ante esto, Óscar Ortiz, gerente de Metrocali, aseguró que retrasar de esa forma el cronograma y no darle la aprobación al proyecto en la mayor brevedad podría ser un golpe definitivo para la salvación del sistema, que a día de hoy aún le debe más de $ 50.000 millones a las empresas operadoras.



“El sistema MÍO está en un momento de crisis, en un momento en el que los recursos para la operación son escasos y en el que las fuentes de financiación que se adoptaron en los acuerdos anteriores, ahora no funcionan”, manifestó Ortiz.



Pero el proyecto tiene varios puntos que aún tienen que ser discutidos por los concejales. Por ejemplo, el recaudo proyectado para el 2023 de la tasa por congestión y de las multas de tránsito es de $ 8565 millones y

$ 46.632 millones, respectivamente.



“Es bueno saber esos recursos qué objetivos claves tendrán, por ejemplo, en temas de cultura ciudadana en pro del MÍO, y qué otras acciones se implementarán para evitar la evasión del pasaje, garantizar la seguridad y mirar de qué forma se explotan publicitariamente las estaciones y los mismos buses articulados”, declaró el concejal Richard Rivera, coordinador ponente.



Otra preocupación fue la expuesta por María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, en una carta enviada al Concejo y a algunos organismos de la Administración.



En esta, Ulloa expresa que los recursos que se pretenden comprometer hasta el 2045 de la sobretasa a la gasolina (alrededor de $ 1.3 billones), y que se utilizarían para comprar una flota nueva de autobuses, deben tener muy detallado su impacto en el proyecto de acuerdo.

En el Concejo Distrital también se comentó la necesidad de combatir la piratería en la ciudad, lo que permitiría establecer una meta de entre 400 mil y 500 mil pasajeros diarios para el sistema.

“¿Cómo esto impactaría positivamente los costos de operación, de tal manera que se logren incrementar las frecuencias y las coberturas de los servicios de transporte a los caleños? El proyecto no especifica cómo estas estrategias garantizarán la recuperación del MÍO”, dice la carta.



Por otra parte, el gerente de Metrocali también aseguró que esta situación podría complicar la implementación del nuevo modelo de transporte inteligente para la ciudad, que fue presentado ayer ante los concejales.



“Metrocali puede ser liquidada si no llegamos pronto a un acuerdo de reestructuración, es que nosotros no hablamos solo de un salvamento, sino de cambiar todo el modelo. En ese caso, el sistema colapsaría”, dijo.



Para sacar adelante estas acciones, la Administración tendría que invertir, inicialmente, $ 34.000 millones en la creación de una “plataforma inteligente” en la que se agruparía a todas las empresas de transporte público de la ciudad (colectivo tradicional, las gualas y el MÍO) en un solo sistema.



Con dicho modelo, que tardaría entre un año y año y medio en ser implementado por completo, se planea tener una base de 1800 vehículos. Sin embargo, según Oscar Ortiz, esta estrategia no puede iniciar si no está en marcha lo propuesto en el proyecto de acuerdo 180.

Sobre el proyecto

La Administración propuso nueve mecanismos diferentes para que el MÍO tenga más recursos:



Uno de ellos es la sobretasa a la gasolina. Actualmente se tiene destinado un gran porcentaje de este recaudo para el MÍO hasta el 2029, pero se planteó ampliarlo al 2045.



También está el recaudo de la tasa por congestión, que se empezaría a cobrar por días para que más caleños puedan acceder a esta.



Entre los otros métodos están cobrar por parquear en vía pública, destinar al MÍO una parte del ingreso por multas de tránsito y explotar publicitariamente las estaciones y terminales del sistema.