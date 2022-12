Alcaldía define esta semana si demanda al Ministerio de Educación por obras sin concluir en colegios de Cali

Los próximos días serán vitales para conocer si la Administración caleña finalmente interpondrá una demanda contra el Ministerio de Educación por el incumplimiento en la construcción de 16 sedes de instituciones la ciudad.



“Se había programado para el pasado viernes una reunión con Olga Lucía Fuentes, directora de Cobertura del Ministerio, pero infortunadamente no se pudo hacer y se aplazó. Se hará entonces esta semana, esperamos que entre martes y miércoles”, explicó el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis.

​

En este encuentro se socializará la necesidad de que el Ministerio se haga cargo de completar los proyectos y luego se definirá si se continúa con la demanda o no.



Lea también: Se radicó el primer pago a Corfecali por la Feria de Cali, anunció el Secretario (e) de Cultura

¿Cuál es la situación?

La Alcaldía de Cali y el Ministerio de Educación acordaron que un presupuesto del Fondo de Financiamiento para Infraestructura Educativa (FFIE) se invertiría en estas obras.



El Municipio pagaría el 30 % de los trabajos y el FFIE el 70 % restante. Dicho Fondo es una cuenta del Ministerio creada con el fin de viabilizar este tipo de proyectos. A la fecha, ya ha intervenido un total de 539 instituciones en todo el país.



A mediados de la década pasada se firmó dicho convenio para reparar 24 colegios de Cali, en los que la Administración local ha invertido $150.000 millones, según el alcalde Jorge Iván Ospina. De esas 24 instituciones, ya fueron entregadas 8, pero las 16 restantes no han sido arregladas y no se les ha colocado contratista a la mitad.

​

Algunos colegios, incluso, no han culminado con sus trámites preconstructivos de diseños, licencias en curaduría y demás.



“El Ministerio de Educación ha sido realmente irresponsable con esto. Le propuso a la Alcaldía de Cali que hiciéramos un fondo mutuo en el que nosotros poníamos una parte y ellos colocaban otra para arreglar los colegios de la ciudad. Pues bien, eso se hizo en el 2015 y al 2023, que está a menos de una semana, son ocho años y los colegios están demolidos y a ninguno se les ha iniciado la reparación”, denunció el Mandatario.

Algunas instituciones educativa sin terminar completan en el abandono dos años, tres y hasta cuatro años, de acuerdo con información de la Alcaldía.

De igual forma, manifestó que la Alcaldía ha tenido que pagar el traslado de los estudiantes a otras instituciones de la ciudad.



“Son más de $23.000 millones en arriendos y transportes en ocho años de colegios cerrados y aspiro a que comprendan el daño reputacional que tiene nuestra Administración cuando va a los barrios y la comunidad ve que su institución educativa de toda la vida está cerrada”, agregó el Alcalde.



Le puede interesar: Seguridad, cultura y tapar los huecos: las peticiones de los caleños al 'Niño Dios' para 2023



Esta situación, según el Gobierno local, ha provocado el aumento en las cifras de deserción escolar, debido a que los padres de familia no están dispuestos a someter a sus hijos a estos traslados diarios.



El Secretario de Educación de Cali contó que el Ministerio “no ha entregado las instituciones porque ha tenido problemas con sus operadores contratistas. Algunos han desistido, después vino la pandemia, son una serie de situaciones que tuvieron unas disputas jurídicas y un montón de cosas que vienen desde la gestión de la ministra Parody”.

En lo corrido del mes, la Alcaldía Distrital y el Ministerio de Educación se han reunido en varias ocasiones, en Cali y Bogotá, sin encontrar aún un acuerdo.

Estos hechos generaron que las obras quedaran paradas y después fuese necesario reiniciar los procesos de contratación, con diseños, nuevas evaluaciones técnicas de los trabajos, pruebas a las columnas y demás estructuras que alcanzaron a construirse, lo que también incide en que haya retrasos de cerca de ocho años.



Recientemente, el Fondo de Financiamiento emitió un comunicado explicando la situación de una de las sedes que presenta importantes contratiempos y sostuvo que “el FFIE reitera su compromiso con la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa oficial en Cali y en todo el país”.

Colegios sin terminar

Las instituciones que aún esperan la continuación de las obras son:



IE Eustaquio Palacios, sede General Anzoátegui; IE Evaristo García, sede Fernando de Aragón; IE Evaristo García, sede José Hilario López; IE Libardo Madrid Valderrama, sede principal y sede Pablo Neruda; IE Villa del Sur, sede principal, y la IE Normal superior Farallones, sede principal.



Asimismo, las que se encuentran en ejecución son:



IE Siete de Agosto, sede principal y sede Ana María Vernaza; IE Cristóbal Colón, sede Bienestar Social; IE Santa Fe, sede Croydon; IE Rodrigo Lloreda, sede Luis Enrique Montoya; IE Agustín Nieto Caballero; IE Manuel María Mallarino, sede principal, y la IE Diamante, sede principal.