"Queremos que la gente participe en la planificación del país": Petro en el marco del Diálogo Regional Vinculante en Cali

El presidente Gustavo Petro llegó este sábado a Cali para participar en el primer Diálogo Regional Vinculante en el Valle del Cauca que se realiza en la ciudad y, en medio de su visita, el mandatario fue enfático en que su gobierno busca que la voz de los ciudadanos sea tenida en cuenta.



Aunque su intervención en el evento estaba programada para las 9:00 a.m., el Presidente arribó a sede Meléndez de la Universidad del Valle, donde se realiza el evento, hacia las 2:45 p.m. Una vez en el lugar, Petro se dirigió a los asistentes y manifestó que el objetivo de estos diálogos es vincular a los ciudadanos en la transformación del país.



Así fue la llegada del presidente Gustavo Petro a la Universidad del Valle, sede Meléndez, donde este sábado se adelanta el primer Diálogo Regional Vinculante del departamento.



📹Especial para El País pic.twitter.com/TSDFzo6XOo — El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 15, 2022



Al respecto, el Mandatario recalcó que los Diálogos Vinculantes que se tiene planeado realizar en todo el territorio nacional son un proceso que trata de convocar a las multitudes a participar en el cambio en la política social, ambiental y económica que busca llevar a cabo su gobierno.



Durante su discurso, Petro se refirió a su presencia en el evento y aprovechó para convocar a los ciudadanos "a las calles y a las plazas públicas" no como lo hicieron para apoyarlo a él cuando era un candidato, sino para manifestar las necesidades que tienen las comunidades para que el gobierno trabaje en pro de darle solución a estas.



"Este no es un gobierno encerrado o un conjunto de técnicos, por muy brillantes que sean, los que pueden producir la magia del cambio en Colombia. La única manera de lograrlo, y ese es el sentido de mi presencia aquí, es convocando a la población, no para elegir a un candidato, sino esta vez para construir colectivamente el país que queremos", mencionó.

Durante el Diálogo Regional Vinculante en Cali, el presidente Gustavo Petro habló sobre el sentido de su presencia en este encuentro y convocó a la población "a las calles y a las plazas públicas". pic.twitter.com/iy6KVLNh6a — El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 15, 2022



En medio de su intervención, el Presidente recalcó que para llevar a cabo los cambios que requiere el país será necesario escuchar a todos los ciudadanos y que, por eso, él estuvo presente este sábado en Cali para conocer de primera mano cuáles son las necesidades que no solo tiene la ciudad, sino también el departamento del Valle y la región Pacífica.



"Hay que aterrizar la planificación en el territorio concreto. Qué se quiere del Gobierno Nacional en Cali, en el litoral Pacífico, qué queremos como sociedad del territorio en el que vivimos, cómo aspiramos a que se cumpla, cómo lo soñamos, cómo lo dibujamos. Son las mismas personas, la base de la sociedad colombiana y el país dividido en territorios quienes están convocados a construir este diseño de lo que queremos del país", indicó.