Quebrado y maltratado: cada día siete buses del MÍO son vandalizados en Cali

Más de 500 casos de vandalismo a buses del MÍO se han registrado en lo corrido del 2023, según cifras entregadas por los operadores del sistema de transporte masivo.



Esta situación genera preocupación entre los operadores debido a los costos para reparar los buses dañados, también por el debilitamiento en la imagen de este medio de transporte que generan estos hechos.



“Estos eventos suceden todos los días. En los dos primeros meses del 2023 han sido atacados entre 120 y 150 buses pertenecientes a Blanco y Negro Masivo (uno de los operadores del MÍO), lo que significa un incremento de entre un 30 % y un 40 % de los casos”, indicó Julián Beltrán, director de operaciones de Blanco y Negro Masivo.



De acuerdo con Beltrán, en 2022 este operador tuvo que invertir $ 250 millones para reparar los buses vandalizados y en lo corrido de este año la cifra va por los $ 60 millones.



“Los daños más comunes son los vidrios quebrados, eso implica que el bus agredido tiene que ser sacado de circulación todo un día, que es lo que dura la reposición de la ventana (si el repuesto está en stock), pero si no tenemos el reemplazo toca pedirlo y eso hace que el proceso se demore al menos tres días”, explicó Beltrán.



Gonzalo Cucalón, subgerente de Git Masivo y vocero de los operadores del MÍO, manifestó que el arreglo de cada uno de los daños de estos buses cuesta mínimo $5 millones, y genera una incapacidad para que los concesionarios puedan cumplir con su labor.



“Estamos teniendo un promedio de 7 buses vandalizados cada día, lo que quiere decir que ya vamos en 518 casos en 2023 (con corte al 15 de marzo). De hecho, hemos visto que surgió una nueva forma de vandalismo en la que levantan la tapa trasera de los buses y se roban los cables, es una situación preocupante”, denunció Cucalón.



Se debe recordar que muchos de estos casos han sido protagonistas en las redes sociales en días recientes, ya que se han viralizado algunos vídeos en los que se puede ver a personas lanzando piedras a los buses, e incluso dañando los limpiaparabrisas de estos vehículos.



No obstante, aunque los operadores del MÍO han entregado las cifras anteriormente expuestas, Metrocali indicó que ellos han contabilizado en el mes de enero de 2023 un total de 119 daños a la flota, en febrero 141 y en lo corrido de marzo, 70. Es decir, un total de 330 atentados contra los buses.



Según Metrocali y los operadores, la mayoría de estos actos se dan por intolerancia de conductores que invaden el carril exclusivo del MÍO, o que por alguna imprudencia al manejar se ven involucrados en un incidente vial con los vehículos de este sistema de transporte.



De cualquier forma, como dice el concejal Richard Rivera, este es un aspecto que afecta mucho la prestación de este servicio. “Es importante que se adopten acciones contundentes en contra de los vándalos, y para eso se debería optar por ubicar cámaras de videovigilancia en cada uno de estos vehículos que tengan conexión inmediata con la Policía, para que así ellos puedan reaccionar de inmediato”, expuso Rivera.



Además, el cabildante resaltó que es importante apostar por procesos que ayuden a mejorar la cultura ciudadana para que los caleños vuelvan a sentir el MÍO como suyo y que, para ello, jugaría un papel importante la política pública que actualmente está siendo estudiada en el Concejo.



Al respecto, Guillermo Londoño, subsecretario de la Política de Seguridad en Cali, indicó que desde la Alcaldía se han hecho avances importantes para prevenir estos hechos de vandalismo, uno de ellos es que, por ejemplo, se están destinando recursos de la bolsa de recompensas para las personas que entreguen información sobre los agresores del MÍO.



“Además, tenemos desde hace dos años una estrategia que se llama ‘MÍO Seguro’, en la que participa la Policía Metropolitana de Cali, el Batallón de Policía Militar y las secretarías de Seguridad y Movilidad, en la que hacemos intervenciones en algunas rutas del MÍO y también en las estaciones para hacer controles y prevenir vandalismos”, explicó Londoño.



En cuanto al convenio de seguridad entre la Policía y Metrocali, el funcionario dijo que se han adelantado mesas de trabajo en las que se están ajustando detalles y que, aunque no tiene una fecha exacta de entrada en vigencia, se tendría que dar en el primer semestre de este año.



Sin embargo, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, manifestó que se espera que el convenio de seguridad esté firmado en el mes de abril.

“Esperamos que con las herramientas que nos brinde el convenio podamos hacer unas acciones más contundentes. Además, reforzar la interconexión de las cámaras que hoy tienen 664 buses del sistema”, comentó Ortiz.



Ataques a los conductores del MÍO

Los hechos de vandalismo, según los operadores del MÍO, también incluyen las agresiones a los conductores de estos vehículos.



Por ejemplo, desde Blanco y Negro Masivo informaron que en lo corrido del 2023 han tenido alrededor de 40 eventos en los que se han amenazado o golpeado a los conductores del sistema, mientras que en 2022 se registraron 200.



Estos hechos, según las directivas de los operadores, hacen que tengan una dificultad en contratar personal para esta labor, debido al temor generalizado que existe de ser agredidos en cualquier momento.