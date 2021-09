Desde finales de noviembre y hasta el mes de diciembre de este año, en Cali se tiene previsto desarrollar varios eventos masivos presenciales. La capital del Valle será la sede principal de los Juegos Panamericanos Junior, evento para el cual se espera la llegada de 3000 deportistas, 1400 jueces de todo el mundo y la prensa internacional, además de los caleños que participarán; el Festival Petronio Álvarez, el Mundial de Salsa y la Feria de Cali son otros de los eventos que ya se planean y que convocan un gran cantidad de personas. ¿Pero qué tan oportuno es realizar estas actividades en medio de la pandemia por Covid-19?



Después de más de un año de restricciones por el virus, algunos caleños consideran que es necesario reactivar los eventos insignias de la ciudad, cumpliendo las medidas de bioseguridad, además por el avance en vacunación contra el covid, y los indicadores actuales que se tienen, sin embargo, hay otros ciudadanos y especialistas en salud, que por el contrario, creen que no es prudente llevar a cabo eventos masivos este año y que se requiere esperar un poco más de tiempo para poder desarrollarlos de forma segura.



De hecho, María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, considera que la ciudad aún no está lista para eventos masivos, y dice que “si la situación epidemiológica no es la mejor, a pesar del porcentaje de vacunación podríamos estar cometiendo un gran error en el manejo de la pandemia”.



Y precisa: “Me parece prematuro estar hablando de ferias en un momento que si bien el comportamiento es de disminución no tenemos una propuesta predictiva clara y precisa para saber qué va a pasar en los últimos meses del año. Sería una feria de familias, no de conglomerados”, agrega la funcionaria, quien señala que para realizar los eventos con tranquilidad se necesitaría tener por lo menos el 70 % de la población inmunizada.

Sin embargo, desde la Cartera de Salud de Cali se explicó que en este momento la pandemia está bastante controlada, con unos indicadores que permiten realizar este tipo de eventos. “Así que en este momento es pertinente y además considero que es necesario para volver a tener confianza en nuestra ciudad. Hemos vivido momentos muy difíciles más allá de la pandemia y se necesita eventos o situaciones que nos puedan generar confianza, sentido de pertenencia, esperanza”, manifiesta Miyerlandi Torres, titular de Salud Municipal.



Respecto al manejo de la pandemia, Torres dice que depende de cada persona y de la adherencia a los protocolos de bioseguridad, y de cómo avancemos en la vacunación, “por eso insisto en la solicitud de suficientes biológicos para avanzar rápidamente en las coberturas y que en noviembre hayamos avanzado en esos esquemas”.



De las afirmaciones anteriores difieren algunos especialistas, como Stephania Sánchez, médica epidemióloga y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología (Acin), quien recalca que la decisión de realizar eventos masivos “se debe tomar basados en las cifras epidemiológicas y no sé si probablemente en diciembre con las actividades normales estos indicadores vayan a aumentar un poco más, ya que es evidente que los jóvenes salen mucho más, y la vacunación en ellos no está en un 100 %. Además, en los eventos masivos es muy difícil el control”.



Por eso, considera que no es el momento para realizar eventos grandes “y no lo digo yo, lo dicen las cifras”.



Además, agrega la infectóloga Virginia Villegas, estos eventos masivos como la Feria de Cali, conciertos y otros “son de un riesgo muy alto porque la pandemia va a continuar; en esos conciertos y todas esas actividades la gente grita, canta y hay aerosoles, y esa es una de las circunstancias más contagiosas que han descrito en la literatura”.

Asimismo, indica que será fundamental tener aforos limitados en los espacios donde se lleven a cabo los eventos, hacer una mezcla entre presencial y virtual, y de igual forma se debería exigir el carné de vacunación. “Todavía para diciembre vamos a tener un porcentaje, que puede ser importante, de no vacunados. Si en los eventos vamos a tener una mezcla de no vacunados y vacunados no va funcionar, pienso que sí se les debe pedir el carné de vacunación”, anota la especialista, quien además enfatiza: “Si hay un sitio donde el contagio es inmenso es en estos eventos sociales”.



En este sentido, la epidemióloga de la Universidad del Valle, Lyda Osorio, precisa que diciembre con o sin feria, es un mes que aglomera personas en las dinámicas familiares, viajes, encuentros, novenas, despedidas de las empresas, etc, “entonces a veces es muy difícil saber qué es lo que impacta más: si esas dinámicas a nivel de familiar o los eventos masivos. Es difícil para los tomadores de decisiones tratar de anticipar qué va a pasar y realmente planear o no estas actividades porque el nivel de incertidumbre sigue siendo alto”.



Y recalca: “Sabemos que las actividades masivas generan lo que llamamos los eventos superdispersores, o sea que muchas personas se infectan simultáneamente. Por es muy importante aplicar lo que sabemos en esas decisiones: si las personas están vacunadas con las dos dosis hay un menor riesgo, entonces se puede tener en cuenta el estatus de vacunación para la participación en estos eventos; que se tenga controlado los aforos, y por supuesto mantener las medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas, higiene de manos, y minimizar las actividades que requieren consumo de alimentos o licor porque sabemos que ahí hay que bajarse el tapabocas y hay un riesgo”.

Especialistas dicen que hay factores sociales y culturales que van a estar subyacentes a los eventos, “no se podría atribuir cualquier comportamiento a las actividades masivas”.

Indicadores que alertarían



La especialista Osorio cuenta que hay indicadores que podrían obligar a la suspensión de los eventos masivos, y para ello se tienen los sistemas de alerta tempranas: “Son indicadores que nos permiten capturar rápidamente esos cambios de tendencia. El INS tiene unos que podemos monitorizar como el Rt, si nuestro Rt empieza a estar por encima de 1 sabemos que aumenta el riesgo, si está por debajo a 1, eso nos da un poco más de tranquilidad”.



También dice que es importante observar el porcentaje de positividad de las pruebas covid, porque al incrementar indica que puede estar aumentando la transmisión. La demanda en la red de salud, también es importante, de hecho uno de los indicadores claves es la ocupación de UCI.



Por ello, la epidemióloga advierte: “Si vemos que esas tendencia en hospitalización, en UCI, de Rt, de positividad en pruebas están aumentando habría que extremar las medidas e incluso de pronto pensar que algunos de los eventos planeados que generan un poco más de riesgo habría que suspenderlos”.



Pero, si por el contrario estos indicadores proporcionan una información de que la transmisión está baja “tendríamos un poco más de tranquilidad de realizar el evento”, anota.



Sin embargo, aclara que eso depende también de la velocidad de vacunación que se tenga en la ciudad, especialmente de las personas de más riesgo.

El Petronio Álvarez es uno de los eventos que, por lo general, reúnen en un solo espacio una gran cantidad de personas. Archivo de El País

¿Cómo se han planeado los eventos?



Según cuentan las autoridades, desde hace varios meses se viene trabajando en las medidas de bioseguridad para cada uno de los eventos masivos a realizar. “Vamos a trabajar mucho por cumplir con los protocolos, con lo que se ha determinado, y para que los comités organizadores, responsables, todos cumplamos”, comenta Miyerlandi Torres, secretaria de Salud.

Juegos Panamericanos Junior



Para los Juegos Panamericanos Junior 2o21, que se llevarán a cabo en la ciudad del 25 de noviembre al 5 de diciembre, ya se tienen establecidos algunos de los protocolos a implementar. Por ejemplo, “todos los atletas y personas que lleguen deben venir vacunados, con pruebas de PCR negativa, se le hará seguimiento; estamos haciendo verificación de protocolos en los más de 30 hoteles donde se alojarán, se tendrá dispuesto una zona de aislamiento si la persona sale positiva. También se le realizará prueba a los jugadores y a las comitivas cada 4 días para conservar la bioseguridad. La Secretaría de Salud ha dispuesto más de mil pruebas para aportar a estos jugadores”, afirma la titular de Salud.



Por su parte, Jhon Yeimer Santos, de la Secretaría de Deportes, especifica que se definió el 50 % de aforo en los escenarios a realizarse el evento como son en las unidades deportivas Jaime Aparicio, Alberto Galindo y el estadio Pascual Guerrero. “Se tendrá el aislamiento pertinente, los participantes deberán usar tapabocas; los espectadores no van a tener contacto con el atleta”, detalla el funcionario.



Menciona que tienen la guía ‘Jugando Seguros’, “el documento tiene una primera versión, el mejor modelo que tuvimos es el de los Juegos Olímpicos, tenía una guía para atletas, para la gente acreditada”.

Feria de Cali 2021



Este es uno de los eventos que más controversia genera para realizarse presencialmente en medio de la pandemia. Sin embargo, de acuerdo con los organizadores se están acatando las medidas del Gobierno para su desarrollo.



“Pensando en ese plan de bioseguridad, estamos revisando el tema del aforo, hay algunos espacios que van a contar con aforo del 50 % y otros eventos al aire que estamos proyectando contar con el 75 %”, expone Fernando Pérez, director Operativo para la Feria de Cali versión 64.



Asimismo, detalla el Superconcierto -en caso de adjudicarse- tendría que estar con el 50 % de aforo, y con este mismo aforo otros eventos descentralizados; el Salsódromo y el Cali Viejo tendría un aforo del 75 %, feria rural comunera con el 70 %. “Varía de acuerdo a la cantidad de eventos, el flujo de personas y el lugar, porque la mayoría son al aire libre, se permite la circulación de aire y el distanciamiento”, anota.



Pérez añade que se tendrán filtros de acceso a los eventos, y en estos estará la desinfección de manos para poder ingresar, y dentro de las zonas donde se desarrollen los eventos de la Feria, será obligatorio el uso del tapabocas, así se exigirá que todos los artistas estén vacunados. “Para los asistentes, lo ideal es que presenten su carné de vacunación, pero constitucionalmente no podemos hacer esta exigencia”, dice.



Teniendo en cuenta la magnitud de algunos eventos como el Salsódromo que convoca una gran cantidad de personas, Pérez sostiene: “Vamos a hacer el esfuerzo para delimitar algunas zonas para que tengamos el distanciamiento”. El funcionario de Corfecali cuenta que dicho evento por el momento se tiene planeado iniciar desde en la Avenida Roosvelt con Cra 24, a la altura de la Biblioteca Departamental, que trascienda hacia la Cra 34, y que termine en el Estadio Pascual Guerrero. “Allí en el estadio haríamos un show central con un recorrido de los bailarines y con presentación de orquestas”.

Festival Petronio Álvarez



Aunque aún no se tiene fecha concreta para desarrollar el Festival Petronio Álvarez, el secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, informa que ya se trabaja en la organización y los protocolos a implementar.



“Nos pensamos un Petronio en presencialidad, que nos permita el reencuentro con todas las medidas de bioseguridad (...) De repente pediremos el esquema completo de vacunación para poder ingresar a la Ciudadela del Petronio Álvarez y a los otros espacios donde ocurra Petronio, porque estamos buscando también unos espacios alternativos, distribuidos en la ciudad que nos permita tener un Petronio expandido”, subraya el funcionario.



Mayorga segura que de la mano de la Secretaría de Salud “estamos trabajando en aforos sobre el 50 %, son aforos ligados a los datos de hoy de la pandemia, si cambian por supuesto nos tocará tomar decisiones”.



Mundial de Salsa



Este año el Mundial de Salsa regresará a los parques de la ciudad. El Secretario de Cultura especificó que esta versión “no estará concentrada en un solo escenario, por el contrario volverá a espacios públicos, a la Alameda, al barrio Obrero, al Parque del Peñón; no será solo con bailarines sino también con bailadores”.



Se buscará tener aforos del 50 % y que los bailarines estén vacunados.

Para reducir el riesgo



De acuerdo con los especialistas se debe hacer un balance riesgo - beneficio, es decir, si se cree que en un evento no se van a cumplir las medidas y demás, es mejor no hacerlo.



”No podemos regresar ni promover desde las entidades gubernamentales acciones que de alguna manera sabemos que no se van a cumplir las medidas porque no sería un buen mensaje, sino actividades que sabemos que tendrían esa posibilidad de mantener en gran medida los protocolos de bioseguridad”, recalca la epidemióloga de Univalle, Lyda Osorio.