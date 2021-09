El Ministerio de Salud reveló este martes los resultados del primer informe que evalúa la efectividad de la vacunación anticovid en Colombia para mayores de 60 años. Así, se convirtió en el cuarto país latinoamericano en adelantar estas investigaciones después de Brasil, Uruguay y Chile.



La investigación, liderada por el MinSalud, en compañía de la Dirección de Medicamentos y Tecnología en Salud y la Dirección de Epidemiología y Demografía, buscaba optimizar la asignación de vacunas disponibles.



En el informe se analizó la efectividad de las vacunas de Janssen, Pfizer, Astrazeneca y Sinovac. Según informó Leonardo Arregocés Castillo, director de Medicamentos y Tecnologías de Salud, los biológicos redujeron significativamente el riesgo de hospitalización y muerte por la enfermedad en mayores de 60 años que tenían esquema completo.



Los principales datos que arrojó el estudio comprenden que la efectividad de las vacunas en mayores de 60 años es del 69.9% para prevenir hospitalización por covid, del 79.4% para prevenir muerte después de la hospitalización, y del 74,5% para prevenir la muerte sin hospitalización previa.



Se destaca que en el rango de 60 a 69 años estas efectividades fueron de 88,7 % para hospitalización sin muerte y del 96,7 % para muerte después de hospitalización, lo que ratifica una mejor efectividad en los adultos mayores más jóvenes.



Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y

Demografía, explicó que la respuesta a las vacunas se relaciona también con la edad, pues la efectividad de las vacunas tiende a ser menor en personas de mayor edad por la inmunosenescencia -envejecimiento del sistema inmune-



“Incluso entre las personas de 80 años y más, las vacunas se muestran

altamente efectivas para prevenir la hospitalización y, más aún, para prevenir la muerte.



"Los hallazgos muestran diferencias en la efectividad entre los grupos de edad, pero las diferencias en la efectividad de las diferentes vacunas

aplicadas a un mismo grupo etario no son significativas”, agregó Fernández.

Así se hizo el estudio

el director Arregocés, detalló que, para encontrar estos resultados, “se llevó a cabo un estudio de cohorte de base poblacional, pareado. Es decir, para cada persona vacunada se buscó aleatoriamente una no vacunada de las mismas características

sociodemográficas. En el estudio se incluyeron 3.346.826 personas, 1.673.413 en cada grupo”.



La información de los sujetos se obtuvo de fuentes oficiales, con un

seguimiento entre el 11 de marzo y el 11 de agosto de 2021. “Para estimar la efectividad, se construyeron modelos de supervivencia de Cox de causa específica en presencia de riesgos competitivos: hospitalización vs. muerte por covid-19”, apuntó Arregocés.



“Para cada vacunado buscamos un no vacunado del mismo perfil, es decir, del mismo sexo, edad, régimen, con las mismas comorbilidades y que viviera en el mismo municipio de residencia del vacunado, haciendo una muestra aleatoria dentro de cada paquete de personas de las mismas características multifactoriales de cada vacunado, lo que permite parear y asignar el comienzo de fecha de inicio de seguimiento de los no vacunados que corresponda con cada persona vacunada a nivel individual”, concluyó el director de Epidemiología.



Ante los resultados conocidos, el MinSalud ve al informe como una "evidencia sólida para dar continuidad y fortalecer al Plan Nacional de Vacunación, lo que permitirá construir mejores políticas públicas en la administración de estas vacunas...".