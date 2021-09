Vacunar a los niños, clave para protegerlos y 'cercar' a variante Mu del covid-19

Ante la predominancia de la variante MU a nivel nacional y regional, el Comité de Expertos en Medicina y Salud en el Valle del Cauca, Copesa, alertó que es necesario vacunar a los menores de 12 años en adelante para evitar tanto secuelas severas del virus como la transmisión de parte de ellos hacia sus familiares, en especial si son adultos mayores.



“Tan pronto los niños no se vacunen no solo presentarán diferentes complicaciones de salud, sino que también no habrá posibilidad de hacerle un cerco a la variante MU. Es más frecuente que un menor experimente síntomas gastrointestinales, como diarrea o vómito, que un adulto, pero también puede presentar cefalea, fiebre y algunas afecciones respiratorias. Estas situaciones se pueden agravar si el niño tiene comorbilidades”, aseguró Javier Torres, pediatra y epidemiólogo integrante de Copesa.



El médico alertó que si bien los menores no son supertransmisores del covid, el no estar vacunados los vuelve a ellos susceptibles y a su entorno familiar.



Respecto a las dudas de los efectos secundarios de la vacuna, Torres señaló que en Colombia todavía no se han demostrado secuelas importantes, pero que hay que estar atentos del estudio de efectividad que adelanta el Ministerio de Salud sobre la vacunas en la población joven e infantil.



En todo caso, una publicación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. reveló en agosto que de 8,9 millones de adolescentes vacunados, solo 9246 presentaron eventos adversos, con la fiebre y el dolor local como los más comunes. Entre ese grupo, solo el 4,3 % presentó miocarditis. Por ende, se trata de casos muy poco comunes entre toda la población de menores inmunizada.



“Sobre la variante Delta, que es más contagiosa, hasta ahora no hemos detectado que los niños hayan generado complicaciones en comparación a otros linajes del virus”, señaló el miembro de Copesa.

MU es dominante, pero Delta dispararía el cuarto pico

El informe más reciente del Instituto Nacional de Salud, INS, con corte al 1 de agosto, reveló que si bien la variante MU tenía una prevalencia del 80 % en Colombia, según los resultados de las pruebas genómicas, Delta empezaba a ‘ganar espacio’ con un 10 % de prevalencia desde que se detectó a finales de junio.



Esto es clave para entender cómo podría desarrollarse el cuarto pico del covid. Martha Lucía Ospina, directora del INS, explicó a medios que hay tres posibles escenarios que puede enfrentar el país en relación a la nueva mutación. En dos de ellos, el cuarto pico ocurriría sin lugar a dudas, pero se podría reducir su impacto a partir de los siguientes factores. Primero, por la velocidad de la transmisión derivada del cumplimiento de las medidas de autocuidado y el seguimiento de casos activos para que estén aislados. Y segundo, que se logre una mayor velocidad de vacunación para así lograr una cobertura en todos los grupos de edad, sobre todo los adultos mayores y personas con comorbilidades.



Por otro lado, la directora del INS agregó que el estudio de seroprevalencia más reciente, “hecho en 12 ciudades, y sus sucesivos ajustes estadísticos, nos permite saber que el 89 % de la población, entre asintomáticos y sintomáticos, probablemente ya tuvo covid. Y de esa cantidad, el 53 % fue afectado por la variante Mu”.



Para la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, “tenemos que ser responsables, pues hay cepas nuevas en la ciudad que se transmiten mucho más fácil. Las aglomeraciones, sin el debido uso de los protocolos y los elementos de bioseguridad, pueden acelerar la velocidad de transmisión, que en un futuro cercano lo que ocasiona sería ralentizar la apertura económica social y cultural que hasta ahora estamos logrando y que todos anhelamos”.



Por su parte, Lyda Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle, indicó que mientras al inicio de la pandemia había una gran variedad de cepas en el territorio nacional, con el tiempo siempre tiene que haber una o dos que predominen sobre las demás, dado que son más transmisibles entre la población.



“Cuando Delta llegó a Europa en poco tiempo está prevaleció sobre Alpha, que era la dominante por ese entonces. Ahora bien, hay que estar pendiente de dicha tendencia en Colombia, en cómo se va a compensar la presencia tanto de Delta como de MU, que fue la tuvo una alta influencia en el tercer pico”, aseguró Osorio.



Y si bien se espera que en el siguiente pico de la pandemia haya un incremento importante de casos, para la epidemióloga, no habría tanto mortalidad y congestión en el sistema de salud como en veces pasadas, dado que se espera que ya haya una importante población inmunizada, en especial si cuentan con el esquema completo y no con una sola dosis, o de lo contrario la persona no estaría correctamente protegida de la variante Delta.



En cambio, José Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, Acin, aseguró que se requiere más investigación para determinar los alcances de la variante MU en mortalidad, transmisibilidad e impacto en la efectividad de la vacuna, puesto que ya fue incluida dentro de la lista de variantes de interés por parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS.



“Hay una gran variedad de síntomas en el covid, pero esto no significa que algunas cepas se diferencien las unas de las otras en este sentido. De hecho, las medidas de prevención son iguales para cualquier tipo de variante que uno contraiga: uso del tapabocas, higiene constante de manos, distanciamiento físico y por supuesto la vacuna”, aseveró el infectólogo.



En cuanto a la cuestión de si es necesaria una prevalencia de la variante Delta para que ocurra el cuarto pico, Oñate indicó que todavía es muy pronto para aseverar esta información, pero lo que se ha visto en el extranjero es que no solo la cepa desplaza a las demás por ser contagiosa, sino que también prende las alarmas que el 99 % de los afectados son las personas que no habían sido vacunadas.



“Tampoco basta que uno haya contraído covid y se ha recuperado, pensando que ya desarrolló anticuerpos. Vacunarse es una prioridad, puesto que reduce significativamente la mortalidad y la remisión a UCI, según lo han demostrado las cifras en Colombia y todo el mundo”, afirmó el presidente de Acin.