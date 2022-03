¿Qué cambia con la designación de Cali como Distrito Especial en Salud?

Desde el 1 de abril, la Secretaría de Salud de Cali entra en operación bajo la figura de Distrito Especial. Entre las nuevas funciones que priorizará la ciudad con este cambio de denominación se destacan las categorías: gobernanza, financiación y Plan Bienal; las cuales recogen todas las obligaciones y facultades de la transformación.



Una de esas facultades será la de habilitar, inspeccionar, vigilar y controlar a las diferentes instituciones y entidades en la capital vallecaucana que presten el servicio de salud.



Al respecto, Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Pública de Cali, manifestó que “eso no es algo nuevo, es la normatividad dentro del modelo de salud colombiano, lo que cambia es que ya la habilitación y el permiso no lo da la Secretaría Departamental, sino que lo otorgamos a través de la Secretaría Distrital de Cali. Ahora tendremos una capacidad sancionatoria que nos permita generar esos llamados de atención a quienes no cumplan con la calidad y la capacidad en la prestación del servicio”.



Lea aquí: ¿Qué ha desatado la violencia en los colegios de Cali, tras el retorno a clases?



Bajo la categoría de gobernanza, la funcionaria también explicó que se podrá realizar una mejor y más estrecha articulación con los actores privados y otras instituciones que le aportan a la ciudad en materia de salud, como lo son los económicos y comerciales con la Cámara de Comercio, y la academia, con las diferentes universidades y sus grupos de investigación.



Otro aspecto a mencionar es el de la financiación de la nueva Secretaría Distrital, con sus compromisos y actividades a desarrollar. Sobre esto, Torres añadió que “ya el Ministerio nos ha garantizado los recursos suficientes junto con los de la Alcaldía de Cali para financiar el régimen subsidiado de la ciudad. Hay $110 mil millones para garantizar eso.

La Secretaría estableció la mesa de articulación con las ONG para la atención a migrantes. Se espera atender a las demandas de esta población según sus necesidades.

Además, estamos esperando que para programas de salud pública de promoción y prevención, como la tuberculosis, dengue, lepra, VIH, entre otros, se pueda acceder a recursos del orden nacional. Se esperaría que esta cifra pueda ascender a los 20 mil millones”.



Por último, con el Plan Bienal, la Secretaría Distrital busca que las Empresas Sociales del Estado de Cali (ESE) puedan presentar de forma directa ante este organismo los proyectos que les permitan adelantar mejoras en cuanto a la infraestructura y la dotación, de modo que estos centros dejen de ser únicamente de baja complejidad y pasen a ser prestadores primarios de atención con especialistas a disposición de la población.



“Estamos visionando que las instituciones de salud en la ciudad sean instituciones innovadoras, nuevas, con tecnología tanto médica como de sistemas de información y que permitan dar una atención digna y humanizada a nuestra comunidad, así como también mantener y fortalecer la circulación con las EPS y las Administradoras de Planes de Beneficios (APB) para fortalecer la Defensoría del Paciente y mejorar la calidad de la atención”, puntualizó la secretaria Torres.



Además, a modo de explicación para los caleños, mencionó que “para los ciudadanos que son dueños de entidades, clínicas, hospitales, ahora se van a entender directamente con la Secretaría Distrital. Dueños de farmacias, veterinarias, también se entenderán con nuestra secretaría.



Para los ciudadanos de a pie esperamos tener un modelo de salud y una prestación del servicio mucho más cercana a la comunidad, con una infraestructura, tecnología y una red de servicios que realmente mejoren la oportunidad de atención”.



Así avanza la propuesta del Distrito Especial en lo corrido del 2022

La Ley 1993 de 2018 definió a Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. Carlos Rojas, gerente del proyecto que realiza la propuesta de Distrito Especial que será presentada al Concejo, explicó que “se está recogiendo lo que la comunidad desea en las diferentes zonas, sobre todo en la zona rural para evaluar el ajuste y considerar una propuesta con la creación de una Alcaldía Especial Rural. Estamos digiriendo el tema para mirar las ventajas y desventajas de esta localidad y es importante el aporte comunitario para poder llegar a un consenso”.



En el Concejo de Cali, que tendrá que aprobar la propuesta que presente la Administración Distrital, hay pensamientos encontrados sobre la posibilidad de una localidad rural. A favor de la idea está el concejal Fernando Tamayo, quien sostiene que este sector puede convertirse en la despensa alimenticia de toda la ciudad, aunque resalta que “lo ideal sería que haya solamente 3 o 4 localidades, esto permitiría disminuir los gastos y mejorar la gestión proyectada en el tiempo”.



Por otra parte, Alexandra Hernández, presidenta de la Comisión de Plan y Tierras del Concejo, contrario a lo expresado por Tamayo y por la propuesta preliminar del proyecto del Distrito, manifestó que “si pensamos en potencializar la parte económica de la zona rural, estaría más en desventaja si se le deja sola que si se une con otras zonas urbanas de la ciudad”.



Actualmente están abiertos los Planes de Diálogo Comunitario, por los cuales el equipo de planeación del proyecto ha recibido varias propuestas por parte de la comunidad. El próximo lunes 4 de abril se realizarán dos talleres participativos en los que se planea discutir la propuesta con el sector del oriente de la ciudad. El primer encuentro será desde las 9 a.m. hasta el mediodía en el Polideportivo Las Orquídeas (Carrera 27D # 109-00), y el segundo será desde las 2 de la tarde en el Polideportivo República de Israel (Carrera 43 # 44-00).



La propuesta terminaría de ser diseñada en las últimas dos semanas de abril y sería entregada al Concejo de Cali en junio de este año para que se defina su aprobación, con lo que se pondría en marcha el plan de desarrollo de la propuesta.

Tenga en cuenta

Desde la Secretaría se tendrá autoridad, vigilancia y la financiación de las EPS del régimen subsidiado.



A las EPS del régimen contributivo se les aprobará la red de prestación de servicios de salud para que operen adecuadamente.



La Secretaría no tiene planes de construir nuevos centros prestadores de salud, sin embargo, dirigirá sus esfuerzos en mejorar la infraestructura y la atención en las actuales Empresas Sociales del Estado (ESE).

Recurso Humano

Para poder atender todas las funciones, la Secretaría fortalecerá el grupo humano de trabajadores bajo su dependencia.



A partir del segundo semestre del año, se podrá identificar a los trabajadores de la Secretaría gracias a una identificación por QR que será anexada en los uniformes.