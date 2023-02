Proyecto sobre futuro del MÍO sumó 4 nuevos votos negativos en inicio del segundo debate

El segundo debate del proyecto de acuerdo 180, para la sostenibilidad del MÍO, se está desarrollando en el Concejo y los cabildantes Terry Hurtado, Ana Erazo, Audry Toro y Tania Fernández aseguraron su voto negativo para el mismo.



Entre las razones expuestas, Ana Erazo explicó que el proyecto presentado por la Alcaldía no soluciona el "problema estructural" que tiene el sistema, sino que, por el contrario, solo pretende invertir más recursos en lo que la concejala llamó un "negocio".



"Esto presupone hacer un gasto poco eficiente y que gira en torno a otros intereses, intereses privados, y no a la realidad de la ciudad y su movilidad. Un ejemplo de ello es la propuesta de invertir $ 120 mil millones en la compra de la cartera morosa de los operadores, que asume la deuda de los privados con la banca, pero sin solucionar los pleitos jurídicos que suman casi el billón de pesos", explicó Erazo.



El proyecto promueve, de acuerdo con la concejala, una solución bastante complaciente con las entidades privadas que hacen parte del sistema, pero algo poco beneficioso para la ciudad.



"Esta crisis siempre la terminan pagando los caleños y no los operadores que, hasta ahora, siempre han sido ineficientes con el sistema”, agregó.



Adicionalmente, cuestionó también que Metrocali y la Alcaldía pretendan comprar una flota pública de buses eléctricos para dárselos a las empresas concesionarias para su operación y manejo.



"Tanta benevolencia con unos operadores que no hicieron un buen uso de su propia flota es inaudito. Este proyecto también propone tomar

$ 30 mil millones para pagar deudas de chatarrización, que son obligación de estas empresas, para posteriormente darles unos buses que significan otros $ 450 mil millones en activos de la ciudad; esto parece más un regalo", sostuvo Ana Leidy Erazo.



Por su parte, el concejal Terry Hurtado dijo que el proyecto tiene vacíos importantes en la planificación, lo que podría dejar un gran impacto fiscal y una inestabilidad relevante para la ciudad.



Además, mostró su insatisfacción con respecto a que no se haya tenido en cuenta su proposición de incluir un 10 % de los recursos recogidos con la sobretasa a la gasolina para la construcción y el mantenimiento de la ciclo-infraestructura de Cali, que a día de hoy aseguró que está muy deteriorada.



"Nos dirán que fue incluida la ciclo-infraestructura, el mantenimiento y la construcción de ciclo-carriles, y no es cierto porque ya estaba incluido en el articulado inicial cuando se menciona a las vías, porque los ciclo-carriles hacen parte de las carreteras, pero al no dejar especificado un porcentaje simplemente será un canto a la bandera”, señaló Hurtado.



Los organismos de Infraestructura y Movilidad solo han cumplido con el 25,5 % de ejecución en la construcción de los carriles para la movilidad de las bicicletas, comentó el concejal, por lo que manifestó que no hay un compromiso real por cumplir, ni siquiera, con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Municipal.



Estos votos negativos se suman al del concejal Roberto Ortiz, que viene siendo anunciado desde hace varios días.