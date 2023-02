Protesta de taxistas: estas son sus razones para salir a la calle este miércoles

La falta de control a la piratería, el alza en el valor de los combustibles y la falta de un régimen sancionatorio que haga cumplir las normas, son las tres principales razones por las que los taxistas de Cali se unen a la protesta nacional que tendrá lugar mañana.



Jhonny Rangel, director del gremio la 'Mancha Amarilla' y coordinador del frente de seguridad de taxistas de Cali, informó que las concentraciones empezarán desde las 5:00 a.m.



“Se harán circuitos de plan ‘tortuga’, que consisten en no bloquear las vías, sino movilizarnos en una mínima velocidad”.



Por eso, este gremio hace un llamado a la comunidad para que evite movilizarse, ya que esta concentración podría generar traumatismo en la movilidad.



Algunos puntos de la ciudad donde se llevará a cabo esta manifestación son Sameco, Menga, Paso del Comercio, Ciudad Jardín, Alfonso López, la Portada al Mar y en las afueras de centros comerciales.



Este año el precio de la gasolina en Colombia ha venido en ascenso y el Gobierno Nacional ha anunciado que continuará a este ritmo. Hoy, el precio del combustible ronda los $10.400 el galón y podría terminar el año en $12.000.



Por otro lado, se estima que más de 6000 vehículos en Cali están dedicados al transporte informal.



De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Transporte, este martes se llevará a cabo una mesa de diálogo con representantes del gremio de los taxistas.