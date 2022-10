Proyecto de Cali Distrito no se presentó al Concejo

Se terminaron las sesiones extraordinarias del Concejo de la ciudad y no llegó el proyecto de Cali Distrito que transformará a la ciudad en localidades.



“Solo fueron anuncios pero no concretaron nada”, argumentó el concejal Roberto Rodríguez Zamudio, sobre esa iniciativa.



Sin embargo, durante este mes se aprobaron dos proyectos de acuerdo: el papayazo tributario y el de vigencias futuras para el desarrollo del parque San Fernando, que quedó avalado, en primer debate.



Además, los proyectos de acuerdo que venían en trámite de periodos anteriores como el que establece el subsidio de vivienda para Cali y una autorización al Alcalde para titular, a través de enajenación directa, predios propiedad del Distrito y de la Secretaría de Vivienda, ocupados en la zona rural de Cali, no lograron pasar a segundo debate, pero siguen vigente para el periodo ordinario de octubre y noviembre de 2022.



El Concejo tiene previsto la sesión plenaria inaugural del periodo ordinario de octubre y noviembre para este lunes 3 de octubre a las 3 y 30 de la tarde.

El presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave Botero, anunció que en la agenda del corporativo sigue vigente dentro de la estrategia Concejo a la calle, la recuperación de la Iglesia de la Ermita, la Plaza de Cayzedo, una plenaria dedicada a los 10 corregimiento de la zona occidente y centró que están pendientes de la visita de los cabildantes.



Asimismo, anunció que en el periodo ordinario de octubre y noviembre, se espera poder ajustar la planta de cargos del Concejo y lo propio con el reglamento interno que rige el actuar de los concejales.



Una de las iniciativas importantes para el periodo de sesiones ordinarias que arranca esta semana será el proyecto de acuerdo de Presupuesto de Cali para la vigencia 2023.



Arroyave Botero informó que espera que cada organismo, en su intervención, asista con los dolientes de dicho presupuesto.