¿Por qué el Concejo le aprobó un 'cheque en blanco' a Jorge Iván Ospina para salvar al MÍO?

En entrevista con El País, el presidente del Concejo, Carlos Hernán Rodríguez, explicó por qué le aprobaron a la Administración Municipal el plan para salvar al MÍO, el cual contempla comprometer recursos de la sobretasa a la gasolina hasta el año 2045, lo que a ojos de varios sectores políticos y sociales es firmarle un ‘cheque en blanco’ al Alcalde Ospina pese a la baja ejecución de su Plan de Desarrollo.



Frente a la pregunta, ¿por qué entregarle un cheque en blanco al Alcalde en el plan de salvamento del MÍO? Rodríguez señaló que uno de los grandes problemas del sentir de la gente en la calle es el mal estado de la malla vial.



“En 2018 Metrocali presentó un plan de salvamento el cual ampliaba el porcentaje de participación para el MÍO y la sobretasa a la gasolina y dejaba solo el 2 % para la malla vial. Nosotros le dimos una oportunidad no solo a Jorge Iván Ospina sino también al próximo Alcalde de Cali de tener $260.000 millones para la reparación de las vías. Esos recursos no los ha tenido ningún Alcalde en los últimos 15 años. Es falso que es de $1.3 billones, ese es el cálculo que se hace de la pignoración de la sobretasa a la gasolina al año 2045”, dijo.



El Presidente del Concejo agregó que cuando fue concejal en las administraciones de Rodrigo Guerrero y de Maurice Armitage, a todos los alcaldes de Cali se les aprobó su Plan de Desarrollo.



“A todos les hemos dado las herramientas. A Maurice Armitage le aprobamos un empréstito por $650.000 millones para el proyecto Mi Comunidad Escuela, invertir en la infraestructura educativa, pero además para mejorar vías en el Sur, tal es el caso de la vía Cali – Jamundí”, aseveró.



Asimismo indicó que la Procuraduría le puso lupa al tema del plan de salvamento del MÍO.



“Pero también quiero decir que no nació de una queja ciudadana sino de oficio, porque aquí también están haciendo política barata, saliendo en redes a decir que por ellos es que se hace esa investigación… En esa audiencia se presenta el plan de inversión que no es de $1.3 billones, sino de $650.00 millones este año, de los cuales son $110.000 millones para reparación de la malla vial", concluyó.



