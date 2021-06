Coronavirus en Cali: ¿por qué el alarmante pico de casos?, explica el Viceministro de Salud

Natalia Moreno Quintero

Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública, habló con El País sobre la difícil situación que atraviesan Cali y el Valle frente al covid-19, esto debido a la alta ocupación de camas UCI y fallecimientos.



Según el funcionario, este pico se dio tras las movilizaciones del paro del mes de mayo, sin embargo, advirtió que la solución definitiva es la vacuna y aún hay un importante número de personas, en los rangos de edad habilitados, que no han accedido a ella. Incluso dijo que cerca de 700.000 personas no se han aplicado la segunda dosis, aunque ya pueden hacerlo.

Le puede interesar: Salud Cali iniciará agendamiento para vacunar contra covid-19 a docentes universitarios

¿Qué planes tienen desde el Ministerio de Salud para masificar la vacunación en el país y llegar a la tan anhelada inmunidad de rebaño antes de culminar el año?

​

Lo que esperamos es lograr la vacunación del 70 % de los colombianos antes de terminar el año y así llegar a la inmunidad de rebaño. Es un trabajo muy grande porque eso significa vacunar aproximadamente a 35 millones de compatriotas. Hoy llevamos un poco más de 14 millones de dosis aplicadas en el país. Vamos a comenzar a vacunar a personas entre los 16 y 44 años con comorbilidades y hay que recordar que las personas con más de 45 años ya se pueden vacunar solo presentando el documento de identidad en los puestos de vacunación. Lo que necesitamos es todo el compromiso de los colombianos. Actualmente estamos ejecutando un piloto en la Guajira, en San Andrés y el Valle del Cauca (La Victoria y Obando) donde buscamos, en estas poblaciones, la inmunidad de rebaño en un corto plazo vacunando personas mayores de 18 años sin ninguna etapa. Esperamos pronto avanzar en otros rangos de edad para la vacunación.



¿Qué dificultades ha tenido el proceso de vacunación?

​

Estamos notando que personas de los rangos de edad que ya están abiertos no han iniciado su proceso de vacunación. Por eso no es justo y no es válido que personas que están en el rango de edad de vacunación estén en las unidades de cuidados intensivos porque no se aplicaron el antídoto.

"La vacunación es una esperanza para evitar esas altas ocupaciones de UCI y de muchos caleños que están perdiendo la vida por la enfermedad". Luis Alexander Moscoso Viceministro de Salud

Dentro de sus cálculos, ¿cuántos colombianos en rango de edad para vacunarse no han accedido al antídoto?

​

Tenemos unas coberturas muy buenas. Con corte al 12 de junio se tiene una cobertura del 87,91 % en adultos mayores de 80 años; 76 % entre 75-79; 75 % entre 70-74; 70 % entre 65-69; 62 % entre 60-64 y un 98 % en talento humano en salud. Este nivel de vacunación nos ha permitido que en el tercer pico que estamos viviendo, veamos una reducción sustancial de la mortalidad en personas de más de 60 años. Pero aún hay un alto número de colombianos en esos rangos de edad que no han accedido a las vacunas.



¿Cuántos colombianos han recibido su esquema completo de vacunación -dos dosis dependiendo de la vacuna-?

​

En este momento cerca de 4 millones. Pero tenemos cerca de 700.000 colombianos que ya se aplicaron la primera dosis y no ha ido a aplicarse la segunda dosis tras el tiempo cumplido para ello. Esa es una cifra importante cerca del 20 % de personas que podrían tener inmunización total, entonces hay que decir que no solo es importante aplicarse la primera dosis, sino ambas. El mensaje es: si usted se pasó algunos días sin poder aplicarse la segunda dosis hágalo ya para disminuir los riesgos de infectarse y tener un evento severo por covid-19. Entonces a vacunarse con las segundas dosis.



¿En los próximos días ampliarán el rango de edad de vacunación para los 40 años?

​

Sí, en la medida que vayamos alcanzando grandes coberturas en los rangos de edad superior a los 45 años y de las personas con comorbilidades. Cuando pase eso ampliaremos a la etapa 4 que incluye las personas mayores de 40 años, esperamos anunciarlo en las próximas semanas para tener un buen ritmo de vacunación.



¿Hoy cómo califica el ritmo de vacunación en el país? ¿Estamos cumpliendo con las metas de vacunación para llegar a la inmunidad de rebaño?

​

Tras el paro, en mayo, el ritmo de vacunación se afectó severamente, porque hubo dificultades en la movilidad de vacunas y de los ciudadanos para acceder a ellas. Pero somos resilientes y seguiremos avanzando. La vacuna que sirve no es la que está en la nevera sino la que esté aplicada en el brazo de un colombiano. Este es un proceso gratuito que evitará más muertos.



¿Cómo analiza el ritmo de vacunación en Cali y el Valle?

​

Es un buen proceso y acelerado, pero todavía tenemos muchas vacunas guardadas, necesitamos que más personas en los rangos de edad establecidos acudan a vacunarse. Yo sé que tuvimos dificultades, sé que mayo fue un mes complicado para Colombia y en especial para Cali y el Valle, pero la vacunación es una esperanza para evitar esas altas ocupaciones de cuidados intensivos y de muchos caleños que están perdiendo la vida por la enfermedad. Hay muchas personas esperando la disponibilidad de una cama UCI, por eso insisto tanto en que la gente vaya a vacunarse ya. Todos estos eventos los podemos disminuir con medidas de bioseguridad y vacunando. Recordemos que este virus es mucho más transmisible que el del año pasado por eso no nos podemos descuidarnos porque tenemos la solución final que es vacunarnos.

"Enviamos 25 ventiladores y monitores para el Valle buscando opciones a la alta ocupación de UCI. La verdad es que las aglomeraciones de mayo no debieron haber ocurrido". Luis Alexander Moscoso Viceministro de Salud

Viceministro, ¿cuándo comenzará a bajar ese pico de contagios y muertes por covid-19 en Cali y el Valle del Cauca?

​

Cali tiene un proceso más corrido que el resto del país. Y eso se da por las movilizaciones de las últimas semanas -por el paro nacional- por eso el aumento de casos, que esperamos disminuya en dos o tres semanas. Por eso el proceso en Cali será un poco más largo. Lo que estamos viendo ahora triste y dolorosamente es que este proceso está creciendo por eso se están buscando puerta a puerta a personas para que puedan vacunarse.



¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud para apoyar la crítica situación de contagiados y alta ocupación de camas UCI en Cali y el Valle por coronavirus, donde según las autoridades hay más de 120 personas esperando UCI?

​

Acompañando, por ejemplo, enviamos 25 ventiladores y monitores para Cali y Tuluá buscando opciones. La verdad es que las aglomeraciones de mayo no debieron haber ocurrido, pero se dieron y esa es la realidad y sobre eso debemos trabajar.



¿Para los próximos días se espera la llegada de más vacunas?

​

Van a seguir llegando un número vacunas en los próximos días y lo estaremos anunciando.

Otros datos

Con excepción de Leticia, Barranquilla y Montería, el resto de las ciudades del país no puede hacer una apertura generalizada y solo lo podrán iniciar en el momento en el cual esté por debajo de la línea del 85% de la ocupación de UCI, momento en el cual podrá tener aforos.