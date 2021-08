Al menos seis movilizaciones han sido convocadas para la conmemoración de este 7 de agosto en Cali, aseguró el secretario de Seguridad, Carlos Soler.



De acuerdo con las convocatorias, una de las manifestaciones partirá desde el Parque de las Banderas y culminará en el CAM, donde se reunirán diferentes movimientos ciudadanos.



Otra de las marchas iniciará en la glorieta de la Terminal de Transportes y recorrerá algunos sectores del norte de la ciudad para, posteriormente, también terminar en la plazoleta de la Alcaldía.



"Van a marchar y tendrán sus permisos porque la marcha pacífica no tiene ningún tipo de problema, se acompañará y se respetará. El problema es cuando se vuelven actos vandálicos, que esta vez creo que no se van a presentar", comentó Soler.



Durante las movilizaciones, que iniciarán hacia las 10:00 a.m., los participantes realizarán ollas comunitarias, así como presentaciones artísticas y lúdicas, confirmó uno de los movimientos ciudadanos que las han programado.



Sobre los posibles actos de vandalismo o alteraciones al orden público que se puedan presentar, el Secretario indicó que en la ciudad habrá un despliegue de la Fuerza Pública para evitar que las movilizaciones sean infiltradas.



"Los pactos de la reactivación económica y empleabilidad se están haciendo y cumpliendo por eso no creo que los jóvenes se presten para hacer desmanes, pero el que cometa delitos tiene que responder y será judicializado para que un juez determine la pena por lo que hagan", aseveró.



Entre tanto, las autoridades recordaron que durante la jornada de movilizaciones en Cali habrá más de 3000 miembros de la Fuerza Pública, quienes realizarán un seguimiento a los sectores de la ciudad que se vieron más afectados durante las protestas del paro nacional.



"Ya están listos los dispositivos, vamos a tener vigilancia y seguimiento a esos puntos donde hubo más afectación. La Fuerza Pública contará con 3.500 hombres y mujeres que tendrá un dispositivo para garantizar la seguridad este sábado", precisó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León.



