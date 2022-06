Plaza de Cayzedo fue cerrada de manera temporal por trabajos de remodelación 

Este jueves 2 de junio, las autoridades de Cali oficializaron el cierre total de la emblemática Plaza de Cayzedo, ubicada en el centro de Cali, que iniciará el proceso de recuperación.



Este sitio histórico de Cali estará cerrada por aproximadamente seis meses, en los que se realizará una reestructuración de embellecimiento y trasplantación de las palmas.



Además, entre las remodelaciones internas que se le realizará a la plaza, estará la intervención a las cuatro fuentes de agua, especialmente a dos, las cuales se encuentran deterioradas. También, recuperará el 5% de las baldosas, debido a que se encuentran en mal estado.



Respecto al monumento de Joaquín de Caycedo, el secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, indicó que esta ya fue intervenido y que en este momento se encuentra en buen estado.



Con respecto a las personas que interactúan permanentemente con el lugar, las autoridades competentes indicaron que se trabajará con ellas, para que no se vean afectadas por el proceso de recuperación de este espacio emblemático.



En primer lugar se encuentran los peatones, quienes se podrían ver afectados por el aislamiento del espacio, por tal motivo, el secretario de Infraestructura indicó que para evitar esto se separarán el espacio de los transeúntes y los obreros.



En cuanto a la situación de los vendedores ambulantes el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet manifestó que este gremio podrá ubicarse en unos corredores perimetrales a la plaza. Esto "para no afectar su mínimo vital y para no afectar el trabajo que han venido haciendo en la plaza", precisó.



Con respecto a las trabajadoras sexuales, se supo que desde la subsecretaria de Equidad de Género, prestarán el acompañamiento requerido en temas relacionados con el emprendimiento y los derechos humanos. Sin embargo no se habló de una reubicación de este grupo de mujeres.



Por último, el secretario de Seguridad hizo una invitación a la ciudadanía para que se sume este trabajo encaminado al embellecimiento del espacio público de Cali, teniendo presente que, por ahora, no estará permitido el tránsito ni la realización de actividades económicas en la zona.