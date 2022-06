No se alarme: esta es la razón por la que los ríos de Cali se teñirán de rojo los próximos días

Varios ríos de la región se teñirán de rojo por estos días. Esto se debe a una investigación que desarrollan las autoridades ambientales en convenio con la academia.



De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, y la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, se está haciendo una ‘prueba de trazadores’, lo que implica la disolución de un químico llamado rodamina WT en las aguas superficiales de los ríos. Este procedimiento lleva a que las aguas tomen una tonalidad roja durante unas horas.



La primera intervención se hizo ayer en el río Jamundí, después de la desembocadura del río Pance. Los trabajos iniciaron sobre las 6:00 a.m. y se extendieron hasta las 11:00 a.m. Posteriormente, a partir de las dos de la tarde se retomó el análisis en el río, pero en esta ocasión sobre el ‘Puente Brujas’. En cada punto se tomaron muestras en dos estaciones, una ubicada 500 metros aguas abajo y otra a 700 metros del punto de aplicación de la sustancia.

📌Este miércoles se realizó en el río Jamundí un procedimiento denominado 'prueba de trazadores', esto como parte de una fase diagnóstica del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, que busca establecer las condiciones reales de los ríos para definir cuál puede ser su futuro. pic.twitter.com/Lr2b4GpqgH — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 2, 2022

Para hoy, la ‘prueba de trazadores’ se realizará en el río Pance, mañana le corresponde el turno al río Cali y el día sábado, al río Aguacatal.



El objetivo es establecer las condiciones reales de los afluentes para definir cuál puede ser su futuro en un lapso promedio de diez años.



De acuerdo con expertos de la CVC, estas jornadas no representan ningún tipo de peligro para la fauna o para los ciudadanos que hacen uso de las fuentes hídricas ya que, si bien el agua se pone de color rojizo, esta va recuperando su tono habitual a medida que pasan las horas porque la rodamina WT tiene una baja permanencia.



Todo esto se hace para identificar posibles riesgos en los ríos y potenciar medidas de prevención.



Considerando que la tonalidad de afluentes como el río Cali cambiarán, las autoridades ambientales de la ciudad recomiendan no especular sobre posibles afectaciones. Adicionalmente, es probable que la rodamina WT se utilice como trazador de cloruro de sodio, que no genera ningún cambio visual en el agua.