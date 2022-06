Niño de dos años en Cali es el primer caso de hepatitis de origen desconocido en Colombia

El Instituto Nacional de Salud confirmó que el primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido que se ha registrado en Colombia se presentó en el Valle.



Al respecto, se conoció que se trata de un niño de dos años que vive la ciudad de Cali, quien fue diagnosticado con una hepatitis colestásica, la cual es una forma infrecuente de evolución de hepatitis aguda en la infancia. También se le diagnosticó con covid-19 e Influenza.



"Ocurrió en un niño que ya está en muy buenas condiciones, su hígado respondió y se configuró en el primer caso de hepatitis sin causa aparente en Colombia", afirmó a Blu Radio la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.



Además, añadió que "desde antes de nuestra certificación, el INS desde el 17 de mayo nos puso a hacer una vigilancia intensificada".



Cabe mencionar que el menor estuvo casi semanas con este cuadro clínico, sin embargo, tras evolucionar satisfactoriamente y no requerir un trasplante de hígado fue dado de alta.



"Hay una recomendación para los ciudadanos, primero de la importancia del covid-19 porque están relacionadas con ese virus, necesitamos que los niños se vacunen y también que los padres estén atentos a los cambios en la coloración de la piel y a los hábitos digestivos para poder hacer un diagnóstico temprano", indicó la Secretaria.



Además, es de anotar que el director de Vigilancia en Salud Pública y Análisis de Riesgo del INS, Franklyn Prieto, afirmó que hasta ahora en los casos identificados a nivel mundial no hay nexo epidemiológico entre los niños, ni con otras personas. Por lo tanto, la hepatitis aguda de origen desconocido no se trata de una enfermedad contagiosa o que se transmita de persona a persona.



Asimismo, Prieto indicó que según lo observado en los casos registrados a nivel mundial, la hepatitis aguda de origen desconocido parece dirigirse a una especie de hepatitis que hace que infecciones leves por adenovirus sean más graves o desencadenen un daño hepático y afecten el sistema inmune.