Piden a Petro priorizar Tren de Cercanías, antes que idea de Metro para Cali

La directora de Propacífico, María Isabel Ulloa, recordó la importancia del proyecto de Tren de cercanías para Cali y su área metropolitana, luego de que el presidente Gustavo Petro hablara de la posibilidad de estudiar una primera línea de Metro para la ciudad.



Durante la XXI Cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que se realizó en San José del Guaviare, el Mandatario habló del metro de Bogotá y las opciones para Cali y Medellín.



"Yo soy partidario de que por lo menos estudiemos, porque no voy a hacer aquí demagogias con recursos que no tenemos, pero ojalá pudiéramos dejarle un regalo a la ciudad de Cali y hacer los estudios de su primera línea de metro", dijo Petro.



Frente a esto, la Directora de Propacífico señaló que es prioritario avanzar en el Tren de Cercanías, proyecto en el que se ha trabajado en los últimos años en el Valle del Cauca.



"El anuncio del metro subterráneo para Cali puede ser una buena noticia, pero no nos podemos desorientar. Llevamos más de cinco años trabajando en la prefactibilidad y factibilidad del Tren de Cercanías del Valle", aseguró Ulloa.



Aunque reconoció la importancia que tendría un metro para la capital vallecaucana, fue enfática en recalcar que el Tren de Cercanías sería una solución de movilidad para toda el área metropolitana de Cali.



Finalmente, la Directora de Propacífico hizo un llamado al Gobierno Nacional a priorizar el proyecto del tren de cercanías y, de esa manera, enfocar los esfuerzos en la cofinanciación de su primer tramo.



"Hoy, lo importante es que el Gobierno nos dé el aval técnico y el 70 % de este proyecto para que en los próximos años, un año o dos años máximo, estemos justamente viendo ese tren rodar", señaló.



La directora de ProPacífico se pronunció luego de que el presidente Gustavo Petro propusiera hacer un metro en Cali. Esto fue lo que dijo 👇 pic.twitter.com/n1I5XMFu5X — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 11, 2023