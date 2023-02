Cali invertirá $2000 millones en reemplazar los 'taches' que hay en las vías de la ciudad

Cerca de $ 2000 millones se invertirán en el reemplazo de los conocidos taches y bolardos que fueron instalados en las calles de Cali.



Esta labor se inició por la avenida Circunvalar, pero se extenderá a muchos otros sectores en los que estos elementos se encuentran en mal estado.



El año pasado, el alcalde Jorge Iván Ospina expresó que la instalación de estos bordillos (taches) fue una “plata mal gastada y que el deterioro de los mismos podría generar accidentes”.



Lea también: Cali, una ciudad en zona de alto riesgo: ¿está preparada para un sismo como el de Turquía?



Igualmente, indicó en su momento, que se iba a buscar un material que resistiera al tráfico y a las malas prácticas que hacen algunos ciudadanos con este tipo de elementos, pues muchos de los vehículos pasan por encima de estos dañándolos completamente.



Ahora, la Secretaría de Movilidad inició las obras de instalación de los nuevos separadores. Estos ya no son de plástico sino de concreto con una altura de 8 cm y otros de 20 cm.



William Vallejo, secretario de Movilidad indicó que el reemplazo de los bordillos se estará realizando hasta el mes de marzo en 7 corredores viales de la ciudad y costaría $1845 millones.



Le puede interesar: Video: Ciudad Paraíso: así van las obras del proyecto que busca transformar el centro de Cali



“El contrato se estará ejecutando en la avenida Circunvalar, entre avenida Belalcázar y calle 8 oeste; calle 44 entre avenida 4 y autopista Suroriental; calle 34 entre carreras 1 y 10; calle 13 entre carreras 15 y 56; calle 16 entre carreras 39 y 50; carrera 105 con calle 15B; y carrera 28D con calle 72W”, detalló.



Por esta razón, hizo un llamado a la ciudadanía a transitar con precaución por los sectores mencionados, “atendiendo la señalización preventiva instalada y teniendo en cuenta que habrá tránsito lento, reducción de calzada y trabajadores en la vía”.

Según la Secretaría de Movilidad, la implementación de los taches y bolardos ha tenido un impacto positivo en la reducción de siniestralidad con 15 víctimas fatales en los últimos tres años.

Darío Hidalgo, experto en movilidad, comentó que estos dispositivos son necesarios para la movilidad sobre todo en las vías donde comparten varios actores viales como los ciclistas, carros, buses, motocicletas, entre otros.



“Esta separación ha favorecido que en las vías de alto flujo vehicular se cuiden las vidas de los actores más vulnerables que son aquellos que se movilizan por los bicicarriles”.



Sin embargo, reconoció que también ha generado fuertes congestiones en las vías que fueron adaptadas para los ciclistas, pero que hay que resaltar que eso permitió la inclusión de los ciclistas de forma segura.



Lea además: Mantenimiento del MÍO cable tardará más tiempo de lo anunciado: Metrocali



De igual manera, destacó que el nuevo material de los bordillos va a reducir “el comportamiento abusivo” de los conductores que se pasan por encima, que no respetan los diferentes espacios de la vía.



Asimismo, John Freddy Bustos, ciclista y líder ciudadano, expresó que los nuevos taches, al estar más cerca entre ellos, dejan menos espacio para que las motocicletas ingresen y circulen por las ciclorrutas.



“En una primera instancia me parece una buena medida. Llega tarde, en el sentido en que se permitió que se deteriorara los separadores anteriores y que se invadieran los los bicicarriles”, dijo Bustos.



Pese a esto, el ciudadano dice estar a la expectativa de cómo van a funcionar los taches y de cómo las autoridades van a velar para que no se sigan vandalizando y respeten la infraestructura de los ciclistas.