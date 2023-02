Mantenimiento del MÍO cable tardará más tiempo de lo anunciado: Metrocali

Las labores de revisión del MÍO Cable tardarían más de lo esperado, según informó el presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz.



El pasado 11 de enero se suspendió el funcionamiento de este servicio por trabajos de mantenimiento y se anunció que en un mes volvería a funcionar, sin embargo esta fecha no se cumplió.



“El MÍO Cable está hoy en recuperación, pues tiene la necesidad de realizarle unas intervenciones menores, para eso ya se pidieron algunos repuestos que aún no han llegado”, dijo Ortiz.



Además, explicó que están en trámite el permiso que les otorga la operación directa del sistema, esto, debido a que la Asociación Cable Aéreo de Manizales, Acam, quien operó el MÍO cable durante 7 años, no prestará más sus servicios.



“Ya estamos habilitados pero estamos esperando a que nos entreguen el permiso de operación a través del Ministerio de Transporte para que podamos operarlo de manera directa. No se pudo lograr un acuerdo con la empresa Acam dado a que sus pretensiones eran mucho más altas. Por esta razón decidimos operarlo nosotros” añadió el Presidente de Metrocali.



Respecto al reinició de operaciones del sistema, Ortiz expresó que no se tiene una fecha fija pero se estima que “la primera semana de marzo ya se vuelva a prestar el servicio con normalidad”.



Cabe recordar que el MÍO Cable presta sus servicios principalmente a las personas de la comuna 20. Actualmente, los encargados de movilizar a estos usuarios, entre la Terminal Cañaveralejo y las tres estaciones ubicadas en la zona de la ladera, son las gualas y no hay cobros adicionales.