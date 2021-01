angela marcela alvarez

La muerte de un perro American Bully que fue transportado en un vuelo que cubría la ruta Puerto Asís - Cali, ha conmocionado las redes sociales este viernes.



Se trata de 'Homero', la mascota de María Fernanda Echeverry, quien en un vuelo de regreso a la ciudad de Cali entregó su perro a la aerolínea EasyFly, pero cuando aterrizó, se enteró que su mascota había fallecido en el viaje.



La joven hizo público el caso a través de sus redes sociales, despertando gran indignación entre otros internautas, que reclaman respuestas sobre lo ocurrido.



En diálogo con la emisora Blu Radio, Echeverry comentó que desde que compró el tiquete aclaró que viajaba únicamente con su perro, pero la aerolínea le indicó que la mascota no podía viajar junto a ella, sino que debía ir en un guacal en la bodega de equipaje.



Al parecer, la joven no tenía la documentación requerida para que 'Homero' la acompañara en su asiento. Y aunque ella insistió que se le permitieran viajar con su mascota como pasajero, esta súplica fue negada.



Echeverry indica que aunque el viaje de 'Homero' en la bodega de equipaje le causo preocupación, tuvo que aceptarlo ya que era la única manera de viajar con su mascota. Cuando llegó a Cali se encontró con la fatal noticia de que 'Homero' había fallecido.

"Lamentablemente al llegar a mi destino me dicen que mi mascota había fallecido. Cuando me bajé del avión corrí a verlo, pero me encuentro con una escena impactante. Estaba debajo de todas las maletas, sin vida. No lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para respirar. No me dieron explicaciones, simplemente me lo entregaron como cualquier objeto más, evadiendo cualquier responsabilidad", indicó la joven en su cuenta de Instagram.



Al respecto, la aerolínea EasyFly, salió al paso a la denuncia y en un comunicado indicó: "como transportadora desconocemos las condiciones de salud con las que los animales abordan las aeronaves, así como las condiciones físicas, emocionales, de temperatura o presión que el animal puede soportar durante el viaje, sus dueños son las personas indicadas para para determinar si previo cumplimiento de las normas aeronáuticas, el animal puede viajar o no".

Comunicado a la opinión pública vuelo 6967 Ruta Puerto Asís – Cali. pic.twitter.com/d815QODYBk — EasyFly Vuelos (@EasyflyVuelos) January 15, 2021





La mascota viajaba en un guacal en la bodega del avión. Instagram María Fernanda Echeverry.

La dueña de la mascota expresó en su publicación que al consultar con un veterinario y personas expertas en transportes de animales de esta raza (American Bully) aseguran que en el avión donde viajó no deben ir animales en bodega, ya que cuando alcanza 25 mil pies de altura, la presión baja generando hipotermia e hipoxia.



Ella indicó que estas dos últimas complicaciones fueron la causa de muerte de su perro 'Homero'.



Lea también: Cali registra primer día sin homicidios del 2021



La aerolínea se comprometió a reforzar las preguntas para que los dueños puedan determinar si en el caso de un viaje en bodega, los animales tienen las condiciones para soportar el vuelo.